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Bodrum'da yağmur alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Muğla genelinde verilen şiddetli yağmur uyarısı, turizmin gözbebeği Bodrum’u kırmızı alarma geçirdi.

İHA | 18.12.2018 - 15:28..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Muğla’ya sağanak yağmur, fırtına uyarısında bulunuldu. Yapılan uyarılarda en çok yağış alacak bölge olarak ise turizmin can damarı olan Bodrum gösterildi. Meteorolojiden yapılan uyarılarda, sabah 08.00 ile 20.00 arasında gök gürültülü sağanak yağmur beklendiği, metrekareye 50 ila 75 kilogram yağış düşeceği bildirildi.

Bodrum'da yağmur alarmı VİDEO

BODRUM TEYAKKUZDA

Meteorolojiden gelen uyarıların ardından, Bodrum Belediyesi 15 dakikada bir ilçede anonslar yaparak vatandaşları uyardı. Dere yataklarında ve su taşkını olacak bölgelerde tedbirler alındı. Sabah saatlerinde, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz tarafından, tüm kurum ve kuruluşlar uyarılarak tedbirlerin alınması istendi. Polis ve jandarma ekipleri ise devriyeleri arttırarak su taşkınları olacak bölgelerde beklemeye başladı.

Bodrum'da yağmur alarmı

AKUT HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

AKUT 10 kişilik gönüllüsü ile birlikte Bodrum AKUT merkezinde toplanarak, yağışın geleceği bölgelerde tedbir almak için 3'er kişilik ekiplere bölündü. Zodyak botlarını depolarından çıkaran AKUT ekipleri, sağanak yağmurun gelme ihtimaline karşı merkezde, hazır bir şekilde beklemeye başladı. İtfaiye ekipleri de tüm kadrosuyla Bodrum İtfaiye Amirliği'nde beklemelerini sürdürüyor.

Bodrum'da yağmur alarmı

"EN BÜYÜK KORKUMUZ HEYELAN"

Bodrum AKUT lideri Sadettin Uslu, su baskınlarına karşı hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, “Belediyenin ekipleri şu an sahada onlarla irtibat halindeyiz. Zabıta ve emniyet ile şu anda irtibat halindeyiz. Şu ana kadar gelen herhangi bir olumsuzluk yok ama en büyük korkumuz şu anda yağmurla beraber toprağın doygunlaşmasından kaynaklı olarak heyelanların olması, istinat duvarlarının yıkılması. Halkımızın da bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz çünkü vatandaşımız ne kadar hassasiyet gösterirse bu afeti o kadar kolay atlatırız” dedi.

Bodrum'da yağmur alarmı

DÜKKANLAR KUM TORBALARIYLA KAPATILDI

Sağanak yağışın olacağını duyan Bodrum esnafı ise işletmelerinin önlerine kum torbaları yığarak, önlem almaya çalıştı. Birçok iş yeri ve otopark, oluşabilecek sel baskınlarına önlem olması için kum torbalarından barikat kurdu.

Bodrum'da yağmur alarmı

Bodrum'da yağmur alarmı

Bodrum'da yağmur alarmı

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