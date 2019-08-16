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Bodrum'da yanan zeytinlik havadan görüntülendi

Bodrum Mumcular Bayır Mahallesi'nde meydana gelen ve 6 hektar alanın yandığı orman yangını sonrası çekilen fotoğraflar bölge yeni yapılar için imara mı açılacak sorusunu akıllara getirdi.

İHA | 16.08.2019 - 14:33..
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Bodrum'da yanan zeytinlik havadan görüntülendi

7 Ağustos Çarşamba günü öğle saatlerinde çıkan ve aynı gün akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangında Bayır Mahallesi büyük tehlike atlattı. Zeytinlik alanların büyük bir kısmını ve köyü çevreleyen ormanları yok eden yangının izleri hava görüntülerinde net şekilde görüldü.

Bodrum'da yanan zeytinlik havadan görüntülendi VİDEO

600 ZEYTİN AĞACI KÜL OLDU

Orman yangın söndürme ekipleri, itfaiye ekipleri ve vatandaşların cansiparane mücadelesinin yanında havadan yangın söndürme helikopterlerinin yoğun desteğiyle alevler evlere metreler kala durdurulabilmişti.

Bodrum'da yanan zeytinlik havadan görüntülendi

Yangında 600 zeytin ağacı ve 30 arı kovanı yanan Yılmaz Öztürk adlı vatandaş evini ise yanmaktan son anda kurtardı. Öztürk, “Arı kovanlarım, zeytinliğim, bahçemdeki meyve ağaçları ve saman paketlerim yandı. Evimizi zor kurtardık. Orman arazöz ekipleri ve havadan helikopterler olmasaydı evimizde yanacaktı. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.

Bodrum'da yanan zeytinlik havadan görüntülendi

Bodrum'da yanan zeytinlik havadan görüntülendi

Bodrum'da yanan zeytinlik havadan görüntülendi

Bodrum'da yanan zeytinlik havadan görüntülendi

Bodrum'da yanan zeytinlik havadan görüntülendi

Bodrum'da yanan zeytinlik havadan görüntülendi



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