Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yapılan harekatı, Türkiye'de yaşayan Suriyeliler yakından takip ediyor.

Terör saldırılarında ailesini kaybeden Muhammed Bakdeliye, ailesini savaşta kaybettiğini, tek kalınca da Türkiye'ye sığındığını söyledi.

"BÖLGE TEMİZLENİRSE ÜLKEME DÖNEBİLİRİM"

Türkiye'de güvende olduklarını vurgulayan Bakdeliye, "Bodrum'dan Avrupa'ya kaçmaya çalıştık ama yakalandık. Artık Aylan bebekler ölmesin, ben de ölmek istemem. Barış Pınarı Harekatı ile bölge temizlenirse yeniden ülkeme dönerim. Bu harekat, Suriyeliler için çok güzel olur. Tabii ki herkesin memleketi kendisine tatlıdır." diye konuştu.

Bodrum'da yaşayan Suriyelilerden operasyona destek VİDEO



"TÜRKİYE BİZE ÇOK BAKTIK"

Halepli Ahmed Huriye de kendilerinin ve yakınlarının PKK'nın zulmünden kaçtığını söyledi.

Huriye, şunları kaydetti: "Türkiye bize çok baktı, yardımcı oldu. Burada imkanlarımız çok iyi. Bize hiç kimse zarar vermiyor. Komşularımız çok iyi, Türkler çok iyi insanlar. Harekatın ardından bölgenin tekrar güvenli bir yere dönüşeceğine inanıyoruz."





Suriyeli Muhammed Alışi de birçok akrabasının hayatını kaybettiği savaşın bitmesini istediklerini belirterek, "Artık kaçmak, oradan oraya savrulmak istemiyoruz. Suriye'nin güvenli bölge olması halinde ülkemize yeniden dönmek istiyoruz. İnşallah orası temizlenecek." ifadelerini kullandı.

"OPERASYON BİZİ HEYECANLANDIRDI"

Abdurhamid Muhammed de Türkiye'nin terör örgütlerinin bölgeden çıkarılması için yaptığı çalışmaların kendilerini heyecanlandırdığını dile getirdi.

Türkiye'nin kendilerine bir anne şefkati gösterdiğini, kucak açtığını belirten Muhammed, "Akrabalarımın çoğu savaşta öldü. Üzerimize bombalar atılınca, Türkiye'ye sığındık. Türkiye'den Allah bin kere razı olsun. Bize kucaklarını açtılar ve her anlamda yardımcı oldular. Desteklediğimiz Barış Pınarı Harekatı sonrası olanak sağlanırsa yurdumuza geri dönebiliriz." diye konuştu.