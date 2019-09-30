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Bodrum'da yıkımlar devam ediyor

Bodrum'un bakir doğasını katleden yapılardan biri olan The Bo Viera'da, rezidansların yıkımı sürüyor. İmara aykırı çarpı işaretli yapılar yıkılıyor.

İHA | 30.09.2019 - 13:11..
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Bodrum'da yıkımlar devam ediyor

Ağustos ayında Bodrum’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak ve imara aykırı olan otel, konut ve iskelelerin yıkımı için 1 ay müddet verdiklerini açıklamıştı.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Bakan Kurum, 1 ay sonra bu bölgeye yeniden geldi ve incelemelerde bulundu. Kaçak olan binaları, otelleri ve iskelelerin yıkımlarını karadan ve denizden inceleyen Kurum, yıkımların hızlanması talimatını verdi. Bugün ise çalışmalar hız kazandı.

Bodrum'da yıkımlar devam ediyor

BODRUM RANTA KURBAN OLMADI

Yıllardır inşaat rantına kurban giden turizmin gözbebeği Bodrum’da; 19 projede 2 bin 100 villa, komut ve otellerin kaçak ve imara aykırı olan bölümleri, Bakanlık yetkilileri tespit etti. Bodrum’un en büyük 10 mahallesinde yıkımlar başladı.

Özellikle Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Göltürkbükü, Torba ve Yalıçiflik mahallesinde bulunan villalar, oteller ve iskeleler yıkımları, Bakan'ın talimatıyla hızlandırıldı. İş makineleri kaçak inşaatların, imara aykırı olan bölümlerini yıkmak için seferber oldu.

KIRMIZI ÇARPI İŞARETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

11'i otel 19 projede, toplamda 2 bin 100 villa, rezidans, lüks dairelerin yıkımı için yüzlerce iş makinesi çalışmaya başladı. Yıkılacak olan bazı evlerin ve otellerin imara aykırı bölümlerinin,  büyük kırmızı çarpı ile işaretlenmesi dikkat çekti.

Bodrum'da yıkımlar devam ediyor

HEM CEZA HEM YIKIM PARASI ÖDEYECEKLER

Yıkım kararı alınan 19 projeden 10’unu yıkımını proje sahipleri karşılarken, 9 projeyi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlık yetkililerinin gözetiminde Bodrum Belediye ekipleri tarafından yapılacak.

Yıkımların ardından çıkarılacak maliyetin ise firma sahiplerine iletileceği öğrenildi. İmara aykırı hareketten ceza kesilecek olan firmalara, yıkım işlemlerinin ücretini de ödeyecek.

Bodrum'da yıkımlar devam ediyor

REZİDANSLARIN YIKIMI BAŞLADI

Sabah erken saatlerde birçok inşaat firmasına giren iş makineleri, yıkıma başladı. Bazı binaları Bodrum Belediyesi ekipleri yıkarken, bazılarının ise Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkımları gerçekleştiriliyor.

Gönüllü olarak kendi inşaatlarındaki kaçak bölümleri yıkan firma sahiplerinin inşaatları ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi tarafından kontrol ediliyor.

Bodrum'da yıkımlar devam ediyor

Bodrum'da yıkımlar devam ediyor

Bodrum'da yıkımlar devam ediyor

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