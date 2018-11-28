Bodrum’da yine içme suyu borusu patladı

Bodrum’un Torba Mahallesi'nde bulunan içme suyu isale hattı sabah saatlerinde bomba gibi patladı.
KAYALAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Patlamanın şiddetiyle yerinden sökülen kayalar park halinde araçların üzerine düştü.
Birçok araç sürüklenerek kullanılmaz hale gelirken, Torba yolunun büyük bir kısmında çökme meydana geldi.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Çamura bulanan ve kayalarla kaplanan yol bir süre trafiğe kapandı. Bölgede bulunan birçok ev sular altında kalırken mahalle sakinleri yaşanan duruma isyan etti.