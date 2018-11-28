Bodrum’da yine içme suyu borusu patladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını 6 Aralık'ta yapacak.

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Japonya hükümetinden Tokyo'yu terk edene 140 bin lira

Japonya'da hükümet Tokyo'da artan nüfusun önüne geçmek için, burayı terk edip daha küçük bir yere yerleşmeleri durumunda hükümetten 26 bin dolar yani yaklaşık 140 bin lir para verecek.