Bodrum'da yine su borusu patladı

G-20'nin 2019 ve 2020 dönem başkanları belli oldu.

G-20'de 2019 ve 2020'nin başkanları belli oldu

Trump'ın Putin'le görüşmek için tek bir şartı var

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Putin Kerç krizi için Merkel’le anlaştı

G20 Zirvesi için bir araya gelen Putin ve Merkel, Kerç krizi için 4'lü zirve yapma konusunda anlaşmaya vardı.