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Bodrum'da yine su borusu patladı

Bodrum'da geçen çarşamba günü patlayan su isale hattının ardından yine su borusu arıza oluştu.

DHA | 01.12.2018 - 20:32..
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Bodrum'da bugün saat 15.45 sıralarında içme suyu şebekesindeki boruda açılma meydana geldi.

10 DAKİKA BOYUNCA AKTI

Yokuşbaşı Mahallesi Ninniharım Sokak üzerinde patlayan borudan fışkıran su, metrelerce havaya yükseldi. Yaklaşık 10 dakika boyunca akan su, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekiplerinin müdahalesiyle kesildi. Ekipler, ara hat olan su borusunun onarım çalışmalarına başladı.

Bodrum'da yine su borusu patladı

ÇARŞAMBA GÜNÜ DE PATLAMIŞTI

Geçen çarşamba günü isale hattının Torba-Türkbükü mahalleleri arasındaki bölümünde, ana yol kenarında yine patlama olmuştu.

Bodrum'da yine su borusu patladı



Bodrum'da yine su borusu patladı

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