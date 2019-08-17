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Bodrum'da Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakandı

Fiber tekne ile kaçmaya çalışan 9 FETÖ üyesinden 3'ü hakkında temyiz aşamasında dava olduğu tespit edildi.

DHA | 17.08.2019 - 15:50..
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Bodrum'dan bindikleri fiber tekne ile yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek isteyen FETÖ/PDY üyelerine yönelik Sahil Güvenlik ve Bodrum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince dün ortak operasyon yapıldı.

6'SI ARANIYORDU

Gümbet limanından 8 metrelik tekneye binen, 1'i kadın 8 kişi, takip sonucu Sahil Güvenlik ekiplerince denizde yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen 9 kişiden 6'sının, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan arandığı, 3'ünün ise 'FETÖ/PDY üyesi olmak'tan yargılandığı ve haklarındaki davaların temyiz aşamasında olduğu tespit edildi.

Bodrum'da Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakandı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir'de güvenlik güçlerince aranan ve Bodrum'dan Yunan adalarına kaçmak üzereyken yakalanan 9 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.B.'nin sağlık personeli, A.U.'nun öğretmen, İ.B.'nin mali müşavir, H.E.'nin öğretmen, K.A.D.'nin bilgisayar mühendisi, M.Ş.'nin akademisyen, İ.D.'nin işsiz, M.C.S. ve K.G.'nin de esnaf olduğu belirlendi. Esnaf olan K.G. hakkında, aynı zamanda tekne kaptanı olarak da işlem yapıldığı öğrenildi.

Bodrum'da Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakandı

Bodrum'da Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakandı

Bodrum'da Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakandı

Bodrum'da Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakandı

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