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Bodrum'daki 3 bin yıllık antik kenti betonla doldurdular

Antik Myndos Kenti'nin kıyısını taş ve betonla doldurulup, kaçak yapılaşma yapıldığı ihbarı üzerine belediye ekipleri inşaatı mühürledi.

DHA |
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Bodrum'daki 3 bin yıllık antik kenti betonla doldurdular

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi'nde, 1'inci Derece Arkeolojik SİT alanı içinde kalan sahil kıyısı, iddiaya göre, bölgedeki bir arazi sahibi tarafından taş ve beton dökülerek inşaat çalışması başlatıldı.

Bodrum'daki 3 bin yıllık antik kenti betonla doldurdular

İNŞAAT MÜHÜRLENDİ

Olaya tepki gösteren mahalle halkı, Bodrum Belediyesi ekiplerine haber verdi. Sahile gelerek inceleme yapan zabıta ekipleri, inşaatı mühürledi.

Bodrum'daki 3 bin yıllık antik kenti betonla doldurdular

1. DERECEDE SİT ALANI

Konuyla ilgili açıklama yapan Gümüşlük Çevre Koruma Derneği eski başkanı İbrahim Hakkı Zırh, "İnşaat çalışmasının başladığı yer restoranların bittiği nokta. Bu bölge 1'inci derece arkeolojik SİT alanı. Geçen hafta başlayan çalışmalarda ilk önce taşları koydular, daha sonra kalıp çaktılar. Dün de belediye ekipleri gelerek, incelemelerde bulundu ve mühürledi. O taşlar ve kalıplar orada kötü görüntü oluşturuyor ve bir an önce kaldırılması gerekiyor" dedi.

Bodrum'daki 3 bin yıllık antik kenti betonla doldurdular

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