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Bodrum'daki Hint düğünü geçersiz sayıldı

Türkiye’de yapılan bir evliliğe, Hindistan’daki Darul-Uloom İlahiyat Fakültesi tarafından itiraz edildi.

Detay Haber | 05.07.2019 - 11:22..
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Hindistanlı oyuncu ve milletvekili Nusrat Jahan ve iş adamı Nikhil Jain, 19 Haziran’da Bodrum’da dünyaevine girdi. Çiftin düğünü, 1 milyon dolara mal oldu.

FETVA ÇIKTI

Ancak evliliğe, ilahiyat fakültesi tarafından çıkarılan bir fetvayla karşı çıkıldı. Fetvanın sebebi olarak da oyuncu Jahan’ın Müslüman olması, ancak eşi Jain’in farklı bir dine mensup olması gösterildi.

Bodrum'daki Hint düğünü geçersiz sayıldı

MÜFTÜ KASMİ'DEN AÇIKLAMA

Müftü Asad Kasmi, yaptığı açıklamada, Jahan’ın farklı dinden biriyle evlenerek İslam’a karşı çıktığını ve saygısızlık ettiğini belirtti.

Bodrum'daki Hint düğünü geçersiz sayıldı

"FARKLI DİNDEN BİRİ"

Kasmi, evliliğin İslami açıdan geçersiz olduğunu belirterek, “Jahan, düğününde boynuna Mangala sutra takmış ve Sindoor (kırmızı-turuncu kozmetik toz) sürmüş. Bunların hiçbiri İslami geleneklere uygun değil. Jainizm (Jain Dharma) dinine mensup biriyle evlenerek Müslümanlığa hakaret etmiş ve karşı gelmiştir.” dedi.

Bodrum'daki Hint düğünü geçersiz sayıldı

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