Bodrum'daki kaçak yapılar mühürlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki heyet, Muğla’nın Bodrum yarımadasında Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait tekneyle kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

İMAR AYKIRILIKLARINI İNCELEDİ

Denetimler sırasında yetkililerden bilgi alan Kurum, Yalıkavak ile Göltürkbükü arasındaki koylarda bulunan yapıların imara aykırılıklarını yerinde inceledi.

Kurum, yapılan denetimler sırasında kıyılara yakın bulunan balık çiftliklerini de gezdi. Balıklara atılan yemlerin denizi kirlettiğine dair çıkan haberlerin yoğunlaşması üzerine Kurum, Bodrum’da bulunan Cennet koyu yakınlarındaki balık çiftliğini de yerinde inceledi.

İNŞAATLAR MÜHÜRLENDİ

Yalıkavak, Gündoğan, Gölköy ve Gümbet'te birçok kaçak ev, villa ve otel mühürlendi.

The Bo Viera projesiyle ilgili Murat Kurum: "Projede imara aykırılıklar var. Yapıların bütünlüğüyle ilgili sorunlar var görüntü kirliliğine ilgili sorunlar var. Tüm bu tespitlere ilişkin cezai işlemler yapılmıştır. Mühürlenmiştir. Emniyet güçleri bunları takip edecek. Aykırılıklar giderilene kadar inşaat yapılamayacak. " dedi.



