Bodrum'daki kaçak yapılara geçit yok

Bodrum Ortakent Yahşi beldesi sınırlarında bulunan Yakaköy Mahallesi'nde, kaçak yapıldığı tespit edilen iki binanın yıkım işlemine, bu sabah başlandı.

BELEDİYE BAŞKANI KAÇAK YAPILARLA MÜCADELEDE

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, göreve gelir gelmez başlattığı kaçak yapılarla mücadele seferberliği kapsamında, Bodrum Yarımadası'ndaki tüm kaçak ve hukuka aykırı uygulamalara müdahale edileceğini duyurmuştu.

Bodrum’da kaçak yapılar yıkılıyor

"BODRUM'U TAHRİP ETMEYE KİMSENİN HAKKI YOK"

Başkan Aras, “Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Amacımız yıkmak değil, hukuka aykırı iş yaparak Bodrum’a ve çevresine zarar veren uygulamaların önüne geçerek caydırıcı olmak. Bodrum’u tahrip etmeye kimsenin hakkı yok. Bu konuda hiç kimse bizden ayrıcalık, iltimas beklemesin. Belli bir program dahilinde, hakkında yıkım kararı çıkan yapılar öncelikli olmak üzere tüm kaçak yapılara müdahale edilecek.” dedi.

2 ADET LÜKS VİLLA YIKILDI

Bodrum Belediyesi ekipleri, Yayaköy Mahallesi'nde bulunan iki adet üçer katlı kaçak yapının yıkım işlemini gerçekleştirdi. Söz konusu yıkım kararının, arazi sahibi Er Can Ünlü ile kaçak yapı sahibi arasında devam eden ve dava sürecinde, Bodrum 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen tedbir kararı dolayısıyla uygulanamadığı bildirildi.