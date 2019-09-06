Bodrum'daki lüks yat 10 metre yakınına yaklaşanı batırıyor

Sabah saatlerinde Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir atan Cayman Adaları bayraklı “Radiant” yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.

Mega yat, limana giremediği için Kumbahçe sahilinde bulunan gemi yanaşma iskelesine demir attı. Dünyanın en zengin iş adamlarından biri olan Al-Futtaim Group’un sahibi milyarder Abdullah Al Futtaim’in olduğu bildirildi.

SUNİ DALGA YAPMA ÖZELLİĞİNE SAHİP

Yatın en büyük özelliği ise suni bir dalga yapabilmesi, tehlike anında mega yata yanaşmak isteyen bir deniz aracını alabora edebilecek şekilde dalga üretebilmesi.

286 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

286 milyon dolar değerinde olan mega yat Bodrum’da merak konusu oldu. 110 metre uzunluğundaki 4 katlı yatın içerisinde ise restoranlar, eğlence merkezi, spor kompleksi, kapalı ve açık yüzme havuzları, jakuziler ve çalışma odası bulunuyor. Üzerinde asansör olan yatın 4 adet jet ski ve sürat botu da mevcut. 10 kabinde oluşan ve 20 kişi konaklayabilen mega yatın 44 mürettebat taşıma kapasitesine sahip olduğu da bildirildi.

Bodrum'daki lüks yat 10 metre yaklaşanı batırıyor