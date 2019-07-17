Bodrum'daki mekanların fahiş fiyatları

Türkiye'nin lüks tatil mekanlarından Bodrum her yıl olduğu gibi bu yıl da mekanlarda uygulanan fahiş fiyat politikalarıyla gündemde.

Her yıl lahmacun+ayran menüsü en çok konuşulan yiyecek olan Bodrum'da bu menü 2019 yaz sezonunda 75 liradan satılıyor.

KOLA, MADEN SUYU FERAHLATMIYOR

Bodrum'un gözde lokasyonlarından olan Türkbükü'nde fiyatlar şu şekilde;

Çay 20 TL Türk kahvesi 22 TL Kola 36 TL Maden suyu 26 TL Bir tabak yemek 350 TL Kuver* ücreti 39 TL

*kuver: Bir mekanda çatal, bıçak, kaşık, şamdan, tuzluk vb. servis gereçlerinin sunulmasından dolayı alınan ücret.

MAKARNA 125 TL

Markette 2 liradan satılan makarna ise Bodrum'da 125 liradan müşterilere sunuluyor. Instagram'da "birhayalinpesinde" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Gezgin Deniz Pehlivan dün yaptığı paylaşımda Maça Kızı'nda bir biranın 58 TL, makarnanın 125 TL olduğunu belirtti. "Bu fiyatlar harbi gerçekmiş" yorumunu yaptı.