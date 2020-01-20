Bodrum'daki ormandan 65 ton çöp çıktı

Bodrum’un ciğerlerini kaplayan çöpler, Bodrum Belediyesi ekiplerince temizlendi.

Torba Mahallesi'nde bulunan Bodrum’un en güzel ormanlarından biri olan Kaynar mevkisindeki ormanda çalışma yapan belediye ekipleri, bölgenin üçte birinin çöple kaplandığını gördü.

TEMİZLİK İŞÇİLERİ ŞOK OLDU

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöple kaplanan ormanda bir gün boyunca temizlik yaptı. Çöpler, hafriyatlar ve bahçe atıklarıyla dolup taşan ormanı pırıl pırıl yapan ekipler, 65 ton çöpü görünce şok oldu.

Ormandan 65 ton çöp çıktı İZLE

20 BİN TL'YE KADAR CEZA VERİLİYOR

2019 yılında yapılan rutin kontroller ve yapılan incelemeler sonrası kaçak hafriyat dökümü yapan ya da bahçe atıklarını gelişi güzel atan kişi ve işletmelere, çok sayıda cezai uygulandı. Döküm sahası dışında kaçak olarak hafriyat döken kişi veya işletmelere ilk seferde 392 TL olmak üzere, 20 bin TL'ye kadar para cezası uygulanıyor.