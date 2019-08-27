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Bodrum’daki projenin yıkımı 3 gündür sürüyor

Tepki çeken kaçak projenin yıkımı konusunda proje sahipleriyle anlaşılmıştı. Belediye ekipleri yıkımı gözlemliyor.

İHA | 27.08.2019 - 15:38..
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Bodrum’da kıyı ve koylarda incelemelerde bulunmasının ardından milyon dolarlık projenin kaçak olan kısımlarının yıkımına başlandı.

KOLONLARI KESEREK VİNÇ İLE ALINACAK

Önceki gün Küçükbükü Mahallesi Çeteli burnunda bulunan villa ve otelin bulunduğu bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkililer ile Bodrum Belediyesi ekipleri dev asansörü yıkma kararı almıştı. İş makinesinin giremediği bölüme projenin sahibi kendisinin kolonları keserek vinç ile alacağını söylemişti. Bodrum Belediyesi yetkililerinin gözlemleriyle yıkım işlemleri 3 gündür sürüyor.

Bodrum’daki projenin yıkımı 3 gündür sürüyor

330 villa ve bir otelden oluşan “the bo viera” projesinin dev asansörünün yıkımı 3 gündür sürüyor. Asansörün yerinde durduğu sahiline bir vincin geldiği dikkatlerden kaçmadı.

BELEDİYE 8 KEZ MÜHÜRLEDİ

Çeteli burnunda bulunan denize sıfır 154 bin metrekarelik arazide inşa edilmeye başlanana proje Bodrum Belediyesi tarafından 8 kez mühürlenmişti. Projenin yapımı Şubat 2016’da başladı.

200 MİLYON DOLARLIK PROJE

200 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen projeye tepki gösteren bölge sakinleri onaylanan imar plan değişikliklerinin iptali için dava açtı. Muğla 2. İdare Mahkemesi 18 Temmuz 2018’de aldığı kararla, plan değişikliğinde kamu yararı olmadığını belirterek yürütmeyi durdurdu. Proje sahibi firma itiraz etti ve istinaf mahkemesine başvurdu. Üst mahkeme Haziran 2019’da verdiği kararda, Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararı iptal etti.

"YIKMAZLARSA BİZ YIKARIZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Bodrum’da bulunan bin 611 konut, 4 otel inşaatı durduruldu. Kaçak olan binaların yıkımı için 1 ay müddet veren Bakan Kurum “yıkmazlarsa biz yıkarız” diyerek Bodrum’daki kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini söyledi.

Bodrum’daki projenin yıkımı 3 gündür sürüyor

Bodrum’daki projenin yıkımı 3 gündür sürüyor

Bakan Murat Kurum Bodrum'daki kaçak yapılara dur dedi haberi

Bodrum’daki projenin yıkımı 3 gündür sürüyor

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