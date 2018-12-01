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Bodrum'daki sel felaketinden sonra Kocadon konuştu

Bodrum'da meydana gelen sel felaketinde, ilçedeki altyapı yetersizliği gün yüzüne çıktı. Evleri sel bastı, araçlar sular altında kaldı.

Haber Merkezi | 01.12.2018 - 10:58..
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Bodrum'daki sel felaketinden sonra Kocadon konuştu

Felaketin ardından Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, basın açıklaması yaptı.

KOCADON: İTALYA'DA, FRANSA'DA DA BÖYLE OLUYOR

Bodrum Belediyesi önünde açıklama yapan Mehmet Kocadon, yaşadıklarının doğal bir felaket olduğunu vurgulayıp, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde bu tür felaketlerde can kayıplarının yaşandığını belirtti.

Bodrum'daki sel felaketinden sonra Kocadon konuştu

Muson yağmurlarına benzer bir yağış aldıklarını söyleyen Mehmet Kocadon, "Yağmurun dağlık bölgelere yağması ve hızlanarak suyun şehir merkezine  gelmesi farklı boyutlara neden oldu. 35'e yakın ev, 15'e yakın işyeri 100'e yakın araç zarar gördü. Belediye ekipleri hemen yağmurdan sonra iki saat gibi kısa sürede hayatı normale döndürdü. Trafik açıldı. Sabah öğrencilerimiz derslerine gitti. Trafik normal akışında oldu" dedi.

Bodrum'daki sel felaketinden sonra Kocadon konuştu

"BİZ SUÇLU ARAMAYI SEVERİZ"

"Biz suçlu aramayı çok severiz" diyerek sözlerine devam eden Mehmet Kocadon, "Hepimiz suçluyuz. Meteorolojinin uyarılarına karşı dikkatli olmamız lazımdı. Vatandaşın tedbirlerini alması lazım. Sorumluluk alanı bizimdir, değildir demek söz konusu olamaz. İş birliği lazım. Mücadele etmek lazım. Bodrum Belediyesi sorumluluk alanında müdahalesini yaptı. Halkın da olaylara hızlı müdahil olması hayatın normale dönmesine neden oldu" diye konuştu.

Bodrum'daki sel felaketinden sonra Kocadon konuştu

"SEÇİM VAR DİYE BÜYÜTÜLÜYOR"

Seçim sürecinde konunun büyütüldüğünü de söyleyen Kocadon, "Seçim atmosferinde böyle felaketlerden medet ummak medeni insanlara yakışmaz. Kilitlenmek lazım. Mağdur olanların yardımına koşmak lazım. Tüm çaba gösteren kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Yoğun yağış sırasında öğretmenlerimiz öğrencilere sahip çıktı. Dışarı bırakmamaları olası faciayı önledi. Bodrum bu felaketin üstesinden gelecek güçtedir ve gelecektir" dedi.

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