Bodrum'u İstanbullular şimdiden doldurdu

5 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler, Bodrum’a akın etti.

İstanbul başta olmak üzere birçok şehirden yaklaşık 1,5 milyon yerli turist, ilçede uzun trafik kuyrukları oluşturdu.

Bodrum'a kara yoluyla gelen çok sayıda tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. Tatilciler, Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgeleri tercih etti.





5 KM'LİK YOL BİTMEK BİLMEDİ

Araçlar, 5 kilometrelik yolu güçlükle geçebildi. Araçlarıyla ilçeye gelen yerli turistler, trafik çilesiyle karşılaştı.

SON 5 YILIN EN YOĞUN SEZONU

Verilere göre Kurban Bayramı'nda Ege ve Akdeniz kıyılarının, son 5 yılın en yoğun sezonunu geçirmesi bekleniyor. En büyük yoğunluk yaklaşık 1,5 milyon turistle Bodrum'da yaşanırken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde de yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Muğla'nın turistik ilçelerine yaklaşık 4 milyon tatilcinin geleceği tahmin ediliyor. Yetkililer ise rezervasyonsuz ilçeye gelenlerin geri dönme ihtimali olduğunu, bayramlarının kabus olmasını için tatilcilere rezervasyon yaptırmadan yola çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

İLÇE BELEDİYE BAŞKANI UYARDI

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bu sene Kurban Bayramı tatilimiz tam sezonun ortasına denk geldi. Ben sezonun kalabalığından çok daha farklı bir kalabalık beklemiyorum.

Belki biraz daha fazla olacaktır. Biz bayram için rutin önlemlerimizi almış bulunuyoruz. Belediye personelimizin aktif çalışmasıyla, kentimizi bayram için hazırlıklarımızı yaptık. Bu bayramı rahat bir şekilde geçireceğiz. Tatilcilerden ve Bodrum'da yaşayanlardan tek isteğimiz çevreyi kirletmesinler.





Lütfen Bodrum'a gelen tatilciler arabalarının camını açıp pet şişeleri dışarı atmasın, sigaralarını kuma söndürmesin. Herkes evini nasıl temiz tutuyorsa Bodrum'u da öyle temiz tutsun lütfen. Biz bu çöpleri toplarız, zaten topluyoruz da bu bizim görevimiz. Ben sadece Bodrum için söylemiyorum, nerede olunursa olunsun çevreye hep birlikte sahip çıkarsak yaşanabilir bir doğamız olur.” şeklinde konuştu.









