Bodrum'un nüfusu yazın 1 milyon

Ege’nin tatil cennetinin renkli ilçesi Bodrum, yaz gelince Büyükşehir Belediyesi dertleriyle uğraşıyor.

Yerleşik nüfusu 250 bin olan Bodrum'da yazın nüfusu 1 milyonu buluyor.

Hal böyle olunca Bodrum artık kendi halinde bir ilçeden büyükşehir havasında.

İLÇEDE YAŞAYAN 13 BİN İSTANBULLU VAR

İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde yaşamaktan yorgun düşenler Bodrum'u tercih ediyor.

TÜİK verilerine göre, Bodrum'da yaşayanların yaklaşık üçte ikisi gözlerini dünyaya başka bir kentte açtı. İlçede yaşayanlar arasında İstanbul doğumlu 13 bine yakın kişi var.

TURİST YETERSİZ

Son bayram tatilinde 170 bin nüfuslu ilçenin nüfusu 5 katına çıkmış ve büyük bir trafik sorunu yaşanmıştı. 235 bine yakın konut ve 120 bin yatak kapasitesi olan Bodrum'da işletmeciler bu yaz turist sayısından memnun değil.

"HORMONLU BÜYÜDÜ"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da ilçenin bugün yaşadığı sorunların 'hormonlu büyüme'den kaynaklandığını söylüyor.

Aras, "Bodrum birdenbire bu hormonlu büyümeye yerel yönetimler ve hizmet olarak uyum sağlayamadı. Bunun sonucu altyapısı eksik, üstyapısı problemli, çevresi ve doğası tahribata uğrayan önümüzde bir Bodrum tablosu oluştu ve bu 40 yıldır böyle devam etti 1980'den bu yana, 2019'dayız" ifadelerini kullandı.