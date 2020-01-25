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Boeing 737 Max uçağının üretimi tamamen durduruldu

Boeing, 346 kişinin ölümüne neden olan 737 MAX'in üretimini tamamen durdurduğunu açıkladı.

Haber Merkezi | 25.01.2020 - 09:44..
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Uçuş kontrol sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle 346 kişinin ölümüne neden olan Boeing 737 MAX uçağı, oldukça konuşulmuştu.

ABD Federal Havacılık İdaresi; geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 737 Max uçaklarına verdiği uçuş yasağını henüz kaldırmayı düşünmediklerini belirtmişti.

Bu kararın ardından bir açıklama yayınlayan Boeing, 737 Max uçaklarının üretimini yeni yıldan itibaren geçici olarak askıya aldıklarını açıklamıştı.

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ÜRETİM KALICI OLARAK DURDURULDU

Boeing, şirketin en çok satan uçağı Boeing 737 Max  modelinin üretimini tamamen durdurduğunu resmen açıkladı. Şirket, aldığı bu kararla her ne kadar çalışanları işten çıkarmayacağını açıklasa da üretimin durmasının ABD ekonomisini olumsuz etkileyeceği söyleniyor.

NE OLMUŞTU

Geçtiğimiz mart ayında iki korkunç uçak kazası yaşanmış ve 346 kişi yaşamını yitirmişti. Söz konusu kazaların ise Boeing 737 Max uçağındaki yazılımsal hatalar nedeniyle meydana geldiği ortaya çıkmıştı.

Boeing her ne kadar kazaların ardından uçuş yasağı alsa da 737 Max modellerinin üretimine devam etti. Ancak şirket, zamanla ürettiği uçakların satışını gerçekleştiremedi ve zarar etmeye başladı.

ABD Federal Havacılık İdaresi de uçuş yasağının kaldırılmayacağını açıklayınca, Boeing 737 Max üretimi tamamen sonlanmış oldu.

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Boeing 737 Max uçağının üretimi tamamen durduruldu

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