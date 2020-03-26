Boeing, 737 Max uçağının üretimine yeniden başlayacak

Uçuş kontrol sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle 346 kişinin ölümüne neden olan Boeing 737 MAX uçağı, oldukça konuşulmuştu.

ABD Federal Havacılık İdaresi; geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, 737 Max uçaklarına verdiği uçuş yasağını henüz kaldırmayı düşünmediklerini belirtmişti.

Bu kararın ardından bir açıklama yayınlayan Boeing, 737 Max uçaklarının üretimini yeni yıldan itibaren geçici olarak askıya aldıklarını açıklamıştı.

ÜRETİM MAYISTA YENİDEN BAŞLAYACAK

Boeing, mayıs ayı içerisinde 737 Max tipi uçakların üretimine yeniden başlamayı planlıyor. Şirketin tedarikçileri ise uçağın yapımında kullanılacak parçaları önümüzdeki ay Boeing'e gönderecek.

Şirketin finansal işlerden sorumlu yöneticisi Greg Smith, ''Son derece yavaş ve steratejik bir yaklaşım izlemeyi planlıyoruz. İlk hedefimiz ise müşterilerin filolarını ayağa kaldırmak olucak.'' ifadelerini kullandı.

Boeing her ne kadar 737 Max üretiminde kararlı olsa da şu anda dünyada etkili olan koronavirüs salgınının şirketi etkileyebileceği de söyleniyor.