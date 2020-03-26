taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4635
Euro
7.052
Altın
1600.97
Borsa
89063.03
Gram Altın
333.212
Bitcoin
43273.9

Boeing, 737 Max uçağının üretimine yeniden başlayacak

Boeing'in birçok kazaya karışan 737 Max uçağı üretimine mayıs ayında yeniden başlayacağı söyleniyor.

Haber Merkezi | 26.03.2020 - 08:46..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Uçuş kontrol sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle 346 kişinin ölümüne neden olan Boeing 737 MAX uçağı, oldukça konuşulmuştu.

ABD Federal Havacılık İdaresi; geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, 737 Max uçaklarına verdiği uçuş yasağını henüz kaldırmayı düşünmediklerini belirtmişti.

Bu kararın ardından bir açıklama yayınlayan Boeing, 737 Max uçaklarının üretimini yeni yıldan itibaren geçici olarak askıya aldıklarını açıklamıştı.

boieng

ÜRETİM MAYISTA YENİDEN BAŞLAYACAK

Boeing, mayıs ayı içerisinde 737 Max tipi uçakların üretimine yeniden başlamayı planlıyor.  Şirketin tedarikçileri ise uçağın yapımında kullanılacak parçaları önümüzdeki ay Boeing'e gönderecek.

Şirketin finansal işlerden sorumlu yöneticisi Greg Smith, ''Son derece yavaş ve steratejik bir yaklaşım izlemeyi planlıyoruz. İlk hedefimiz ise müşterilerin filolarını ayağa kaldırmak olucak.'' ifadelerini kullandı.

Boeing her ne kadar 737 Max üretiminde kararlı olsa da şu anda dünyada etkili olan koronavirüs salgınının şirketi etkileyebileceği de söyleniyor.

Instagram: @eshteknoloji

 

Boeing, 737 Max uçağının üretimine yeniden başlayacak

Boeing, 737 Max uçağının üretimine yeniden başlayacak

İlginizi Çekebilir
Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro için Android 10 gecikti
Xiaomi, Redmi Note 7 ve Note 7 Pro modelleri için Android 10 güncellemesini yayınlamakta gecikti.
Apple WatchOS nedir
WatchOS, Apple tarafından geliştirilen ve akıllı saatler için özel olarak tasarlanan Apple Watch'ın mobil işletim sistemidir.
Volvo, Tesla'ya rakip olacak otomobilin üretimine Çin'de başladı
Volvo'nun sahip olduğu Polestar şirketi, Tesla Model 3'e rakip olacak Polestar 2'nin üretimine Çin'de başladığını duyurdu.
Samsung Galaxy S20 ve iPhone 11 Pro 20. kattan boşluğa bırakıldı
TechRax YouTube kanalı, Galaxy S20'yi ve iPhone 11 Pro'yu 20. kattan merdiven boşluğuna düşürdü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sigaranın ÖTV oranı değişmedi, puronun ÖTV oranı arttı
Sigaranın ÖTV oranı değişmedi, puronun ÖTV oranı arttı
103
Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan yerlere baskın
Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan yerlere baskın
66
ABD'nin Teksas ve Florida eyatlerinde OHAL ilan edildi
ABD'nin Teksas ve Florida eyatlerinde OHAL ilan edildi
55
Solum cihazlarının ihracatına kısıtlama geldi
Solum cihazlarının ihracatına kısıtlama geldi
42
ABD ve İngiltere'de hemşireler, çöp poşetlerinden önlük giyiyor
ABD ve İngiltere'de hemşireler, çöp poşetlerinden önlük giyiyor
102
İngiltere'de ülke dışına çıkamayanların vizesi uzatıldı
İngiltere'de ülke dışına çıkamayanların vizesi uzatıldı
2
Taburcu edilen şahıs virüs şüphesiyle gözetime alındı
Taburcu edilen şahıs virüs şüphesiyle gözetime alındı
7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir