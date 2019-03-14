taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.47155
Euro
6.1944
Altın
1297.505
Borsa
102385.03
Gram Altın
228.296

Boeing, 737 Max uçak filosunun tamamını uçuştan kaldırdı

Uçağın Etiyopya'da düşmesinin ardından 157 kişi hayatını kaybetmişti.

İHA | 14.03.2019 - 13:27..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) yaptığı açıklamada, bulunan yeni delil ve uydu görüntülerinin incelenmesiyle 737 Max’ların uçuşunun geçici süreliğine durdurulması kararını aldığı bildirildi.

Daha önce birçok ülke Boing 737 Max’ların uçuştan alınmasına rağmen FAA, bu uçakların uçmasında bir sakınca olmadığını söylemişti.

DÜŞEN UÇAĞIN KARA KUTUSU İNCELENECEK

157 yolcunun tamamının hayatını kaybettiği Boing 737 Max’ın uçuş kayıtlarını içeren kara kutu, incelemek üzere Paris’e gönderildi. Etiyopya Hava Yolları Kaza Araştırma Bürosu başkanlığında Etiyopyalı bir delegenin, Uçuş Veri Kaydedicisi ve Kokpit Kayıt Cihazı’nın Paris’e ulaştırdığını açıkladığı kaydedildi.

Boeing, 737 Max uçak filosunun tamamını uçuştan kaldırdı

FAA’nin bir teftiş heyeti, Milli Ulaştırma Güvenlik İdaresi ile birlikte Etiyopya Hava Yolları uçak kazasını inceliyor.

FAA tarafından yapılan açıklamada, "Bütün taraflar, Etiyopya Hava Yolları’nın yaşadığı kazayla daha önce Lion Hava Yolları kazasının benzer davranışlar sergilediği kanaatine vardı. Etiyopya Hava Yolları’nın kaza mahallinde bulunan delil, Lion Hava Yolları’ndaki uçuş yoluyla çok yakın özellik taşıdığın gösteriyor." dedi.

Boeing, 737 Max uçak filosunun tamamını uçuştan kaldırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'nin İstanbul ilçeleri seçim tahmini

ORC'nin İstanbul ilçeleri seçim tahmini

111
Adriana Lima ile Metin Hara buluştu

Adriana Lima ile Metin Hara buluştu

68
Meral Akşener'in Trabzon mitingi

Meral Akşener'in Trabzon mitingi

301
Lüks aracın sürücüsü taksiye çarptı, kaçtı

Lüks aracın sürücüsü taksiye çarptı, kaçtı

140
Kuzey Kore'de seçim sonucu

Kuzey Kore'de seçim sonucu

58
Yeni satın aldığı otomobiliyle kaza yaptı

Yeni satın aldığı otomobiliyle kaza yaptı

46
ABD: Suriye'nin kuzeyine operasyona sıcak bakmıyoruz

ABD: Suriye'nin kuzeyine operasyona sıcak bakmıyoruz

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir