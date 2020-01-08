Boeing 737 Max uçaklarında kablo sorunu tespit edildi

Uçuş kontrol sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle 346 kişinin ölümüne neden olan Boeing 737 MAX uçağı oldukça konuşulmuştu.

ABD Federal Havacılık İdaresi; geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 737 Max uçaklarına verdiği uçuş yasağını henüz kaldırmayı düşünmediklerini belirtmişti.

Bu kararın ardından bir açıklama yayınlayan Boeing, 737 Max uçaklarının üretimini yeni yıldan itibaren askıya aldıklarını açıkladı.

SORUN SADECE YAZILIMSAL DEĞİL

Boeing 737 MAX uçaklarının 2018 ve 2019 yıllarında karıştığı kazaların sebebi olarak, uçağı dengede tutmaya yarayan sistemdeki yazılım hataları gösterilmişti. Ancak uçaklarda, şimdiye kadar hiç bahsedilmeyen yeni bir sorun daha ortaya çıktı.

KUYRUKTAKİ KABLOLARDA KISA DEVRE RİSKİ VAR

Yeni ortaya çıkan raporlara göre, Boeing 737 MAX uçaklarının kuyruk kısmında bulunan iki kablo hattının birbirine çok yakın olduğu ve bu durumun kısa devreye neden olabileceği ortaya çıktı. Bunun sonucunda ise pilotların hizlı bir şekilde müdahale etmediği taktirde uçağın hızla düşebileceği belirtildi.





'YOLCULARIMIZIN UÇAĞIMIZA TEKRAR GÜVEN DUYMASINI SAĞLAYACAĞIZ'

Boeing tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

‘’737 MAX'ı güvenli bir şekilde hizmete geri döndürmek bizim önceliğimizdir. 737 MAX'in hizmete geri dönüşünü onaylama ve uygun eğitim şartlarını belirleme sürecini yakından takip ediyoruz. Yolcularımızıni uçağımıza yeniden güven duymasını sağlamak için olağanüstü ve eksiksiz bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.

Daha önce de söylediğimiz gibi, ABD Federal Havacılık İdaresi ve diğer kurumlar, hizmete tekrar geri dönüş için bir zaman çizelgesi belirliyor ve biz de bu sürece tamamen bağlıyız. Bütün şartları yerine getirmek bizim ilk önceliğimizdir.''

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