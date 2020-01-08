taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9772
Euro
6.6678
Altın
1593.26
Borsa
112599.92
Gram Altın
306.095
Bitcoin
50188.28

Boeing 737 Max uçaklarında kablo sorunu tespit edildi

346 kişinin ölümüne neden olan Boeing 737 MAX uçaklarında, kısa devre oluşturabilecek yeni kablo sorunu ortaya çıktı.

Özel Haber | 08.01.2020 - 09:32..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Uçuş kontrol sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle 346 kişinin ölümüne neden olan Boeing 737 MAX uçağı oldukça konuşulmuştu.

ABD Federal Havacılık İdaresi; geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 737 Max uçaklarına verdiği uçuş yasağını henüz kaldırmayı düşünmediklerini belirtmişti.

Bu kararın ardından bir açıklama yayınlayan Boeing, 737 Max uçaklarının üretimini yeni yıldan itibaren askıya aldıklarını açıkladı.

BOOMERANG

SORUN SADECE YAZILIMSAL DEĞİL

Boeing 737 MAX uçaklarının 2018 ve 2019 yıllarında karıştığı kazaların sebebi olarak, uçağı dengede tutmaya yarayan sistemdeki yazılım hataları gösterilmişti. Ancak uçaklarda, şimdiye kadar hiç bahsedilmeyen yeni bir sorun daha ortaya çıktı.

KUYRUKTAKİ KABLOLARDA KISA DEVRE RİSKİ VAR

Yeni ortaya çıkan raporlara göre, Boeing 737 MAX uçaklarının kuyruk kısmında bulunan iki kablo hattının birbirine çok yakın olduğu ve bu durumun kısa devreye neden olabileceği ortaya çıktı. Bunun sonucunda ise pilotların hizlı bir şekilde müdahale etmediği taktirde uçağın hızla düşebileceği belirtildi.

bpeinf

'YOLCULARIMIZIN UÇAĞIMIZA TEKRAR GÜVEN DUYMASINI SAĞLAYACAĞIZ'

Boeing tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

‘’737 MAX'ı güvenli bir şekilde hizmete geri döndürmek bizim önceliğimizdir. 737 MAX'in hizmete geri dönüşünü onaylama ve uygun eğitim şartlarını belirleme sürecini yakından takip ediyoruz. Yolcularımızıni uçağımıza yeniden güven duymasını sağlamak için olağanüstü ve eksiksiz bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.

Daha önce de söylediğimiz gibi, ABD Federal Havacılık İdaresi ve diğer kurumlar, hizmete tekrar geri dönüş için bir zaman çizelgesi belirliyor ve biz de bu sürece tamamen bağlıyız. Bütün şartları yerine getirmek bizim ilk önceliğimizdir.''

 

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Boeing 737 Max uçaklarında kablo sorunu tespit edildi

Boeing 737 Max uçaklarında kablo sorunu tespit edildi

Boeing 737 Max uçaklarında kablo sorunu tespit edildi

Boeing 737 Max uçaklarında kablo sorunu tespit edildi

İlginizi Çekebilir
TESS, iki yıldızlı bir gezegen keşfetti
Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu, iki yıldızın yörüngesinde dönen gezegenin, Dünya'ya 1300 ışık yılı uzaklıkta Pictor takımyıldızında bulunduğu açıklandı.
SpaceX tek seferde 60 uyduyu yörüngeye yerleştirdi
Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, internet sinyali gönderecek olan 60 uyduyu tek seferde yörüngeye gönderdi.
Mercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTR
Mercedes-Benz, Avatar filminden esinlenen yeni konsept otomobilini tanıttı.
Postacı robot Digit satışa çıkmaya hazırlanıyor
ABD merkezli Agility Robotics'in ürettiği ve 'postacı' olarak bilinen insansı robot Digit, kullanıcılarla buluştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran, Irak'ta ABD üslerine saldırdı

İran, Irak'ta ABD üslerine saldırdı

516
İran'dan ABD'ye ikinci saldırı dalgası

İran'dan ABD'ye ikinci saldırı dalgası

358
İran Dışişleri Bakanı: Saldırı tamamlandı

İran Dışişleri Bakanı: Saldırı tamamlandı

453
İran: ABD üsleri olan ülkeleri uyarıyoruz

İran: ABD üsleri olan ülkeleri uyarıyoruz

248
Koalisyon güçlerine ait askerler Irak'tan taşınıyor

Koalisyon güçlerine ait askerler Irak'tan taşınıyor

88
176 kişiyi taşıyan Ukrayna uçağı, İran'da düştü

176 kişiyi taşıyan Ukrayna uçağı, İran'da düştü

70
Depremde minaresi yıkılan caminin, fırtınada kubbesi uçtu

Depremde minaresi yıkılan caminin, fırtınada kubbesi uçtu

109
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir