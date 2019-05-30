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Boeing 737 MAX'ler yeniden seferlere başlıyor

Boeing 737 MAX tipi yolcu uçaklarının, yazılım sorunları nedeniyle yaşanan iki ölümlü kazadan sonra, Ağustos ayında gerekli izinleri alarak uçuşlara devam edeceği açıklandı.

DHA | 30.05.2019 - 22:31..
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International Business Times’ın haberine göre, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) yetkkilileri Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu’na 737 MAX tipi uçakların uçuşlara başlama planlarının Temmuz ayının sonunda belirli olacağını açıkladılar ancak  yerel havayolu şirketleri uçuşlara Ağustos ayı sonrasında başlayacaklar.

Boeing 737 MAX'ler yeniden seferlere başlıyor

Daha önce Boeing CEO’su Dennis Muilenburg, firmanın 737 MAx tipi uçakların uzun vadeli üretim planlarının değişmediğini ve kamunun güvenini yeniden kazanmak için çalıştıklarını belirtti.

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