taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.983
Euro
6.5979
Altın
1578.32
Borsa
119663.2
Gram Altın
303.696
Bitcoin
56155.7

Boeing, dünyanın en büyük ikiz motorlu jeti 777X'i test etti

Boeing, 76 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük ikiz motorlu jeti olan 777X'in test uçuşunu gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 31.01.2020 - 12:17..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Uçuş kontrol sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle 346 kişinin ölümüne neden olan 737 MAX uçağının üretimini tamamen durduran Boeing, geçtiğimiz günlerde 23 yıl sonra ilk defa zarar ettiğini açıklamıştı.

Şirket, 777X adını verdiği ve 76 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük ikiz motorlu jeti olan yeni uçağını geçtiğimiz günlerde test etti. UçakWashington'daki havaalanından ayrılarak yaklaşık 3 saat 51 dakika havada kaldı.

boeing

HATAYA YER VERMEMEK İÇİN UÇAK ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Boeing, onlarca kişinin ölümüne neden olan 737 Max uçağı nedeniyle arttık daha dikkatli davranıyor.

Uzman pilotlar Van Chaney ve Craig Bomben tarafından gerçekleştirilen 777X'in test uçuşundaki veriler, gerçek zamanlı olarak izlendi ve kaydedildi.

Boeing Commercial Airplanes'in başkanı ve CEO'su Stan Deal, ''Boeing ekibimiz, tüm zamanların en başarılı çift motorlu jetini yaptı ve uçağı herkes için daha verimli, daha yetenekli ve daha rahat hale getirdi.'' ifadelerini kullandı.

boeing

BOEING 777X ÖZELLİKLERİ

Boeing 777X, büyüklüğünün yanı sıra “gelişmiş aerodinamik ve en yeni nesil karbon fiber kompozit kanat'' sayesinde rakiplerinden yüzde 10 daha az yakıt tüketiyor ve yüzde 10 daha az işletme maliyeti sunuyor:

Ayrıca özel olarak tasarlanmış kanatlar, katlanarak küçülebiliyor ve bu da uçağın hemen hemen bütün havaalanları için uyumlu olmasını sağlıyor.

426 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan Boeing 777X, önceki modellere göre daha iyi kabin yüksekliği ve ses yalıtımı sunuyor.

BOEİNG

300'DEN FAZLA SİPARİŞ ALDI

Boeing; British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Lufthansa, Qatar Airways ve Singapore Airlines dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki uçuş şirketlerinden 300'den fazla sipariş aldığını açıkladı.

Şu ana kadar 4 adet 777X test uçağı rüeten şirket, 2021 yılında ticari olarak uçakları kullanmayı planlıyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Boeing, dünyanın en büyük ikiz motorlu jeti 777X'i test etti

Boeing, dünyanın en büyük ikiz motorlu jeti 777X'i test etti

Boeing, dünyanın en büyük ikiz motorlu jeti 777X'i test etti

Boeing, dünyanın en büyük ikiz motorlu jeti 777X'i test etti

Boeing, dünyanın en büyük ikiz motorlu jeti 777X'i test ettiBoeing, dünyanın en büyük ikiz motorlu jeti 777X'i test etti

İlginizi Çekebilir
ABD: İngiltere, Huawei ile ilgili kararını gözden geçirmeli
ABD, İngiltere'nin 5G ağlarında Çinli şirket Huawei'ye izin verdiğini hatırlatarak, kararın gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.
Android'in yeni sürümü Android 11 hakkında her şey
Google'ın kullanıcılara sunacağı bir sonraki işletim sistemi Android 11 hakkında, şimdiye kadar ortaya çıkan bilgileri sizler için derledik.
Redmi Note 8 Pro'nun DxOMark kamera puanı belli oldu
Xiaomi'nin oldukça iyi satış rakamları elde ettiği Redmi Note 8 Pro'nun DxOMark kamera puanu açıklandı.
SpaceX, 60 internet uydusunu daha uzaya gönderdi
SpaceX, küresel bir uydu internet ağı oluşturmak için başlattığı Starlink projesine 60 uydu daha kattı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vardı, kaldırıldı

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vardı, kaldırıldı

213
Metin Özkan ile Necdet Saraç'ın canlı yayın kavgası

Metin Özkan ile Necdet Saraç'ın canlı yayın kavgası

255
Elon Musk'ın serveti 36 milyar dolara yükseldi

Elon Musk'ın serveti 36 milyar dolara yükseldi

45
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

93
Ekrem İmamoğlu'nun mesaisi başladı

Ekrem İmamoğlu'nun mesaisi başladı

458
Serenay Sarıkaya, arınma kampına gitti

Serenay Sarıkaya, arınma kampına gitti

74
Rusya'da doktorlar doğum sırasında bebeğin yüzünü kesti

Rusya'da doktorlar doğum sırasında bebeğin yüzünü kesti

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir