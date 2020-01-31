Boeing, dünyanın en büyük ikiz motorlu jeti 777X'i test etti

Uçuş kontrol sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle 346 kişinin ölümüne neden olan 737 MAX uçağının üretimini tamamen durduran Boeing, geçtiğimiz günlerde 23 yıl sonra ilk defa zarar ettiğini açıklamıştı.

Şirket, 777X adını verdiği ve 76 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük ikiz motorlu jeti olan yeni uçağını geçtiğimiz günlerde test etti. Uçak, Washington'daki havaalanından ayrılarak yaklaşık 3 saat 51 dakika havada kaldı.





HATAYA YER VERMEMEK İÇİN UÇAK ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Boeing, onlarca kişinin ölümüne neden olan 737 Max uçağı nedeniyle arttık daha dikkatli davranıyor.

Uzman pilotlar Van Chaney ve Craig Bomben tarafından gerçekleştirilen 777X'in test uçuşundaki veriler, gerçek zamanlı olarak izlendi ve kaydedildi.

Boeing Commercial Airplanes'in başkanı ve CEO'su Stan Deal, ''Boeing ekibimiz, tüm zamanların en başarılı çift motorlu jetini yaptı ve uçağı herkes için daha verimli, daha yetenekli ve daha rahat hale getirdi.'' ifadelerini kullandı.





BOEING 777X ÖZELLİKLERİ

Boeing 777X, büyüklüğünün yanı sıra “gelişmiş aerodinamik ve en yeni nesil karbon fiber kompozit kanat'' sayesinde rakiplerinden yüzde 10 daha az yakıt tüketiyor ve yüzde 10 daha az işletme maliyeti sunuyor:

Ayrıca özel olarak tasarlanmış kanatlar, katlanarak küçülebiliyor ve bu da uçağın hemen hemen bütün havaalanları için uyumlu olmasını sağlıyor.

426 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan Boeing 777X, önceki modellere göre daha iyi kabin yüksekliği ve ses yalıtımı sunuyor.

300'DEN FAZLA SİPARİŞ ALDI

Boeing; British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Lufthansa, Qatar Airways ve Singapore Airlines dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki uçuş şirketlerinden 300'den fazla sipariş aldığını açıkladı.

Şu ana kadar 4 adet 777X test uçağı rüeten şirket, 2021 yılında ticari olarak uçakları kullanmayı planlıyor.

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