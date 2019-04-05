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Boeing, hatayı açıklayıp özür diledi

Boeing, "737 Max" tipi uçaklarda kazaya "MCAS" adlı sistemdeki hatanın neden olduğunu belirterek, can kayıplarından dolayı özür diledi.

Haber Merkezi | 05.04.2019 - 01:54..
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Boeing, hatayı açıklayıp özür diledi

Kullanıcılara ilk tesliminden itibaren 17 ay sonra birinci ve 5 ay sonrasında da ikinci kazası meydana gelen Boeing'in üst yöneticisi Dennis Muilenburg,uçaklarda yazılımsal hata olduğunu belirterek özür diledi.

"ÖZÜR DİLERİZ"

Muilenburg, Twitter hesabından , Etiyopya Havayolları'na ve Endonezya Lion Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların düşmesine ilişkin yaptığı açıklamada  "737 MAX kazalardaki can kayıplarından dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı Muilenburg, hayatını kaybeden yolcuların ve kabin görevlilerinin ailelerine taziyelerini iletti.

Her iki kazanın da tam detaylarının ilgili hükümetlerin raporlarında ortaya konacağını vurgulayan Muilenburg, "Ancak Etiyopya Havayolları'na ait uçak kazasının ilk inceleme raporlarına göre, her iki kazada da MCAS olarak bilinen sistemin hatalı hücum açısı bilgisi alması sonucu aktivite olduğu aşikardır." ifadesini kullandı.

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