Boeing, ocak ayında 737 Max uçağının üretimini durduracak

ABD Federal Havacılık İdaresi; geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 737 Max uçaklarına verdiği uçuş yasağını henüz kaldırmayı düşünmediklerini belirtmişti.

Bu kararın ardından açıklama yapan Amerikan uçak üreticisi Boeing, uçuş kontrol sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle 346 kişinin ölümüne neden olan 737 MAX uçağının üretimini, Ocak 2020’den itibaren geçici olarak durduracağını açıkladı.

Ayrıca şirket, söz konusu kararın ardından, 737 MAX'in üretildiği Renton, Washington fabrikasında bulunan çalışanları işten çıkarmayacağını açıkladı.





'YOLCULARIMIZIN UÇAĞIMIZA TEKRAR GÜVEN DUYMASINI SAĞLAYACAĞIZ'

Boeing tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘’737 MAX'ı güvenli bir şekilde hizmete geri döndürmek bizim önceliğimizdir. 737 MAX'in hizmete geri dönüşünü onaylama ve uygun eğitim şartlarını belirleme sürecini yakından takip ediyoruz. Yolcularımızıni uçağımıza yeniden güven duymasını sağlamak için olağanüstü ve eksiksiz bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.

Daha önce de söylediğimiz gibi, ABD Federal Havacılık İdaresi ve diğer kurumlar, hizmete tekrar geri dönüş için bir zaman çizelgesi belirliyor ve biz de bu sürece tamamen bağlıyız. Bütün şartları yerine getirmek bizim ilk önceliğimizdir.''

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