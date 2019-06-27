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Boeing, uçan araba projesinde sona yaklaşıyor

Amerikan uçak şirketi Boeing, uçak otomobil projesini hayata geçirebilmekk için Kitty Hawk ile ortaklık kurdu.

Haber Merkezi | 27.06.2019 - 12:33..
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Amerikalı uçak üreticisi Boeing, 2019 yılının başlarında uçan otomobil olarak adlandırılan hava aracı prototipinin ilk test uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmişti.

Boeing'in pilotsuz hava aracı, iniş ve kalkış için herhangi bir uçak pistine ihtiyaç duymuyor. Bir helikopter gibi yükselip alçabilen hava aracı, elektrikli motorlar kullanıyor. Bu pilotsuz hava aracının menzili ve motor gücü Boeing tarafından henüz açıklanmasa da şimdiden adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Boeing, pilotsuz ilk hava aracı için test uçuşunu tamamladı VİDEO

Boeing şirketi, uçan otomobil projesini hayata geçirmeye yönelik olarak Google'nin kurucularından Larry Page tarafından da desteklenen uçan otomobil şirketi Kitty Hawk ile ortak çalışma anlaşması imzaladı.

Stratejik ortaklığa dair detaylar şirketler tarafından paylaşılmasa da hava araçları sektöründe faaliyet gösteren iki şirketin, hava taşımacılığı, otonom ve pilot araçların bir arada kullanılma şekli ve şehirlerdeki hava hareketliliği konusunda ortak çalışma yapmaları öngörülüyor.

BOEİNG

PROJE BEKLENENDEN DAHA ERKEN BİTECEK

Kitty Hawk şirketinin araç portföyünde, iki kişilik uçan taxi "Cora" ve kişiselleştirilmiş uçuşlara yönelik geliştirilen "Flyer" bulunuyor. Ancak Boeing ve Kitty Hawk ortaklığı, tamamen elektrikli ve otomatik pilot özelliğine sahip olan uçan taksi Cora'ya odaklanacak. Bu ortaklıkla birlikte Cora projesinin beklenenden daha önce bitmesi bekleniyor.

Uzmanlar iki şirket arasında yapılan bu ortaklığın, UberAir ve Bell Nexus gibi diğer uçan araba ve hava taksi projelerine karşılık Boeing ve Kitty Hawk'a önemli bir avantaj sağlayacağını belirtiyor.

boeing

BOEING GELECEK İÇİN UMUTLU

Boeing, yolcular için yeni bir ulaşım seviyesi sağlayacak olan pilotsuz uçaklarla, gelecekte bu sektörde adından sıkça söz ettirmek istiyor. Gelecekte pilotsuz hava yolu taşımacılığı, birçok yolcu tarafından güvenli bulunmasa da birçok şirket sürücüsüz hava aracı üretmek için çalışmalarına devam ediyor.

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