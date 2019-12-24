Boeing, David Calhoun'u yeni CEO olarak atadı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, David Calhoun yeni görevini 13 Ocak tarihinden itibaren üstlenecek.

Boeing 737MAX kazalarına ilişkin gelişmeler üzerine, şirketin Yönetim kurulu Başkanlığı görevini geçen Ekim ayında Calhoun üstlenmiş, Muilenburg ise, şirketteki 737MAX model uçakların güvenli bir şekilde uçuşlarını sağlamak üzere yürütülen çalışmalar nedeniyle tam zamanlı olarak CEO'luk görevini sürdüreceğini açıklamıştı.

Boeing'in yeni CEO'su David Calhoun

AĞIR ELEŞTİRİLERE MARUZ KALMIŞTI

ABD Temsilciler Meclisi'nden gelen ağır eleştiriler üzerine, Kasım ayında yapılan açıklamada, CEO Muilenburg'un 2019 yılındaki teşvik primini almayacağı duyurulmuştu.

CNBC'de bir programa katılan Calhoun, CEO Muilenburg'un, Boeing 737MAX kazalarıyla ilgili Kongre'de ifade verdiğini anımsattı ve ifadesi sırasında, Temsilciler Meclisi üyelerinden ağır eleştirilerin geldiğine dikkat çekti.

Temsilciler Meclisi üyeleri, ifadesi sırasında CEO Muilenburg'un 2018 yılında 20 milyon doların üzerinde teşvik primi aldığını öğrendikten sonra, Boeing 737 MAX kazalarına karşın, bu kadar çok prim almış olmasından dolayı kendisine ağır eleştiriler yapmışlar, kınamışlardı.