Köprüleri kullanabilecek araç türleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararına göre, yolcu taşımasında kullanılan M1 ve M2 sınıfı ile N1 sınıfı kategorisindeki minibüs tipi olan ve yük taşıyamayan panelvan kamyonetlerden oluşan 2. sınıf araçların, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçebileceğini 31 Mayıs'ta açıklamıştı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇEBİLECEK ARAÇLAR

UKOME'nin aldığı karara göre, azami yüklü ağırlığı 0.75 tonu geçmeyen hafif römorklu araçlar hariç, sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunabilen, sürücü bölümü gövdeyle bitişik olan panelvan kamyonetler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanabilecek.

UKOME'NİN UYGUN GÖRDÜĞÜ ARAÇ TÜRLERİ

Birinci sınıf araçlar ile kamyon ve otobüslerin dışındaki 2. sınıf araçlar, turizm, personel ve okul için kullanılan tüm servis araçları, karavan, ticari olarak 100 kilometreye kadar şehirler arası tarifeli ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan D4 yetki belgeli araçlar, toplu taşıma araçları, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden izinli kamu kurum ve kuruluşlarının resmi makam hizmet araçları, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ise her türlü motorlu araç geçebilecek.

İBB GRAFİK YAYINLADI

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi, UKOME kararı sonrası köprülerden geçiş yapacak örnek araç türlerini şimdi de grafik olarak yayınladı. İşte köprülerden geçiş yapabilecek örnek araçlar;