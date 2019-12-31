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Boğaz'da farkındalık oluşturmak için yüzdü

Sokak çocuklarına dikkat çekmek için soğuğa aldırmadan Boğaz'ı yüzerek geçmeye çalışan Ramazan Türkanoğlu, dev kargo gemisinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İHA | 31.12.2019 - 16:10..
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İstanbul'da, profesyonel yüzücü olan Ramazan Türkanoğlu, 365 gün boyunca her gün sokakta kötü şartlarda yaşayan ve okula gidemeyip çalışmak zorunda kalan çocuklar için Boğaz'ı yüzerek geçmeye çalıştı.

DEV GEMİNİN ALTINDA KALIYORDU

Yılın son gününde dondurucu soğuğa aldırış etmeyen Türkanoğlu, Kandilli'de boğazın serin sularına atladı. Bebek kıyılarına doğru yüzen Türkanoğlu, bu sırada Boğaz'ı geçen dev kargo gemisinin yaklaşmasıyla büyük tehlike atlattı.

Boğaz'da farkındalık oluşturmak için yüzdü

''BİR ANDA TEKNENİN ALTINA GİRİYOR GİBİ HİSSETTİM AMA YİNE DE KURTARDIK''

Kendisini takip eden güvenlik teknesine çıkan yüzücü, "Bir girdap oluştu içi alabora birde teknenin verdiği dalga ile birlikte daha çok etki yaptı. Bir anda teknenin altına giriyor gibi hissettim ama yine de kurtardık. Bu yüzme ile inşallah Türkiye’de güzel bir farkındalık oluşur. Su çok güzel, tabi biraz akıntının değişmesiyle zorlandık ama yine de her şey güzeldi.” ifadelerini kullandı.

Boğaz'da yüzerken dev geminin altında kalıyordu

Boğaz'da farkındalık oluşturmak için yüzdü

''BUGÜN ASLINDA ÜŞÜYORUZ AMA ONLAR HER GÜN ÜŞÜYOR''

Türkanoğlu, geminin geçişini tamamlamasının ardından tekrar boğazın sularına atlayarak Kandilli'ye kadar yüzdü.

Sokakta yaşayan çocukların sesini duyurmak için böyle bir projeye imza attığını söyleyen Türkanoğlu, "Bugün aslında üşüyoruz ama onlar her gün üşüyorlar. 1 saat üşümemiz problem değil diye düşünüyorum. Deniz sıcaklığı şuan hissedilebilen 5’in altında çünkü rüzgar etkili oluyor. Tabi akıntı ile birlikte neyle karşılaşacağımızı biz de bilmiyoruz” dedi.

Boğaz'da farkındalık oluşturmak için yüzdü


Boğaz'da farkındalık oluşturmak için yüzdü

Boğaz'da farkındalık oluşturmak için yüzdü

Boğaz'da farkındalık oluşturmak için yüzdü


Boğaz'da farkındalık oluşturmak için yüzdü


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