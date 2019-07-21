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Boğaz'da yarışı tamamlayamayan 156 kişiye müdahale

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan yüzücülerden 156’sı yarışı tamamlayamadı.

İHA | 21.07.2019 - 22:41..
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31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı büyük bir mücadeleye sahne olurken, yarışa 59 ülkeden yerli ve yabancı 2 bin 400 yüzücü katıldı.

Boğaz'da yarışı tamamlayamayan 156 kişiye müdahale

156 YÜZÜCÜ, YARIŞI TAMAMLAYAMADI

Denizden çok sayıda botla güvenlik önlemlerini üstlenen Denizden Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekibi ise yarış esnasında yarı yolda kalan yüzücülere müdahale etti. Havanın sertleşmesinin de etkisi ile yorulan 156 yüzücü, ekiplerin müdahalesi ile botlara taşındı.

Boğaz'da yarışı tamamlayamayan 156 kişiye müdahale

Kanlıca İskelesi’nden 6.5 kilometrelik parkurdan oluşan yarışa katılan yüzücüler, Kuruçeşme’deki Cemil Topuzlu Parkı’nda yarışı noktaladı.

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