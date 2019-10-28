Boğazdaki gemilere Türk Bayrağı verildi

25 Ekim-1 Kasım Cumhuriyet Haftası’nda düzenlenen etkinlikler kapsamında İstanbul Valiliği tarafından boğazdaki tüm gemilere toplam 5 bin adet Türk Bayrağı hediye edildi.

FİRKATEYNLER DE ZİYARETÇİLERİNE AÇILDI

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı bünyesinde bulunan firkateynler, 29 Ekim günü Büyükdere Sarıyer, Paşabahçe Beykoz, Ataköy Marina Bakırköy, İDO İskelesi Tuzla ve Avcılar’da halkın ziyaretine açık olacak. Vatandaşlar gemileri, 29 Ekim Salı günü 10.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek. 29 Ekim günü Kara Kuvvetleri 1. Ordu Komutanlığı emrinde bulunan bir adet firkateyn ise Dolmabahçe önlerinde demirleyecek. Gemiyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için 10.00 - 18.00 saatleri arasında Beşiktaş Deniz Müzesi İskelesi’nden teknelerle ulaşım sağlanacak.

Boğazdan geçen gemilere Türk Bayrağı verildi VİDEO