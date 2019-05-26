Boğaziçi'nin Tarih Atlası şimdi İngilizcede

Bir kitabın başka dillere çevrilmesi elbette büyük bir başarı. Bu kez sadece bir kitap değil, ülkemizi tanıtan bir kitap olan Boğaziçi’nin Tarihi Atlası İngilizcede. Kitabın yazarı Sedat Bornovalı, İstanbul Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı olmasının yanında o, yaptığı Boğaz turlarıyla biliniyor, kendisi de bir Boğaz çocuğu… Ayrıca birçok devlet başlanına ve dinî lidere de rehberlik ederek ülkemizi tanıtmış…

(Sedat Bornovalı)

BOĞAZİÇİ’NİN TARİH ATLASI

Kitabın tanıtım yazısı şöyle diyor:

Dr. Sedat Bornovalı’nın Boğaziçi’nin Tarih Atlası kitabı, mütevazı bir hacim içinde kalarak bütüne ulaşabilmiş nadir örneklerden. Mimariye ve sanata vâkıf olmadan yapılara, peyzaja ve bütünsel bir Boğaz karakterine yaklaşmak sonuçsuz kalırdı.

(İngilizce kapak)

Yazar ilk kez yayınlanan fotoğraflarla eşi benzeri olmayan bir İstanbul kitabı sunuyor. Kitapta Boğaz hem tarih derinliği içinde bir sahne halinde hem de günümüzden kesitlerle, canlı örneklerle, ustaca canlandırılıyor. Yazar ayrıntıları titiz bir çalışmayla örüyor, açıklıyor ve en önemlisi bütüne ulaştırıyor. Kitabı okuduktan sonra, İstanbul'a ve Boğaziçi'ne baktığınız an görecekleriniz şimdikinden daha farklı ve anlamlı olacak. Yapılar, üsluplar içeriksiz kalmıyor; basit anlatımla verilen derin tarihsel fon Boğaziçi efsanesinin adım adım nasıl dokunduğunu aktarıyor.

Boğaziçi'nin Tarih Atlası

Sedat Bornovalı

Timaş Yay.

S.: 280

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Damla Karakuş

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