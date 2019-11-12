Boğazına şeker kaçan çocuğu eczacı kurtardı

Kendisini yakalamaya çalışan ekibe de ateş açan Kudret K.’nin silahından çıkan kurşun, polislerden birinin arka cebinde taşıdığı cep telefonunu sıyırıp geçti.

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Karius performansıyla göz dolduruyor

Beşiktaşlı Karius, son 5 maçta gösterdiği performansla takımını zirveye ortak etti. Kalesinde sadece 1 gol gören Alman kalecinin, gelecek sezon da kalma ihtimali var.