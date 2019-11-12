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Boğazına şeker kaçan çocuğu eczacı kurtardı

Sakarya'da yediği şekerin boğazına kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçiren çocuk, eczacı sayesinde kurtuldu.

İHA | 12.11.2019 - 16:02..
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Sakarya’nın  Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi’nde bulunan bir eczanede, çocuğuyla birlikte eczaneye gelen anne, bebek arabasında duran çocuğuna şeker verdi.

ŞEKER NEFES BORUSUNA KAÇTI

Annesinin verdiği şeker, çocuğun nefes borusuna kaçtı. Çocuğunun nefes alamadığını fark eden annenin telaşlandığını gören eczanedekiler çocuğa hemen müdahale etti.

Eczacı nefes borusuna şeker kaçan çocuğun hayatını kurtardı -2

ECZACI SIRTINA VURARAK KURTARDI

Eczacı İlhan Durgut, çocuğu hemen kucağına aldı ve sırt bölgesine vurarak solunumunu açmaya çalıştı. Bu sırada müdahaleye cevap veren bebeğin nefes borusundaki şeker çıkarıldı. Yaşan panik dolu dakikalar ise eczanenin güvenlik kamerasınca saniye saniye yansıdı.

Boğazına şeker kaçan çocuğu eczacı müdahalesi kurtardı

Eczacı nefes borusuna şeker kaçan çocuğun hayatını kurtardı -1


Eczacı nefes borusuna şeker kaçan çocuğun hayatını kurtardı -3

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