taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8279
Euro
6.4917
Altın
1487.13
Borsa
97961.42
Gram Altın
278.986
Bitcoin
48327.59

Kendisini bıçaklayan oğlundan şikayetçi olmadı

Antalya'da kendisini boğazından bıçaklayarak ağır yaralayan oğluna kıyamayan baba, sonuçta evlattır diyerek oğlunu affetti.

İHA | 22.10.2019 - 15:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya’da geçtiğimiz Babalar Günü’nde 18 yaşında bir genç, babasını boğazına komando bıçağı saplayarak ağır yaralamıştı. Genç, hakim karşısına çıkarak savunmasında, babasını öldürme kastının olmadığını söyledi. Evladından şikayetçi olmayan baba ise, “Sonuçta evlattır, şikayetçi değilim. Oğlumun topluma kazandırılmasını istiyorum” diye konuştu.

BABALAR GÜNÜNDE BABASININ BOĞAZINA BIÇAK SAPLAMIŞTI

16 Haziran Babalar Günü’nde, 18 yaşındaki Ş.U., babasının işlettiği oto kiralama dükkanına geldi ve babasıyla  yaşadığı tartışma sonrası yanındaki komando bıçağını çıkarıp, babasının boğazına sapladı.

KAZAYLA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Olay sonrası gözaltına alınan Ş.U., adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı. Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada hakim karşısına çıkan genç, savunmasında babası Ender U’nun olay günü çok sinirli olduğunu belirtti ve şu açıklamarı yaptı:

“Beni dövdü. Sonra çay istedi. O sırada biraz daha tartıştık. Bıçakla kendimi korumaya çalıştım. Öldürme kastım yoktur. O benim babam, olay kazayla oldu”

Kendisini bıçaklayan oğlundan şikayetçi olmadı

BABASI  OĞLUNA KIYAMADIĞI İÇİN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Baba Ender U. ise, oğlu için ''sonuçta evlattır, şikayetçi değilim.
Oğlumun topluma kazandırılmasını istiyorum. Bana karşı bu zamana kadar bir saygısızlığı olmadı” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma savcısı sanık Ş.U’nun tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurularak, tahliye edilmesini talep etti. Fakat mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk canlı yayınında ırkçılık kavgası

CNN Türk canlı yayınında ırkçılık kavgası

508
Tayland Kralı, general metresinin rütbesini elinden aldı

Tayland Kralı, general metresinin rütbesini elinden aldı

145
İdo asker oldu

İdo asker oldu

178
Acun Ilıcalı canlı yayındayken Şeyma mesaj attı

Acun Ilıcalı canlı yayındayken Şeyma mesaj attı

136
Şeyma Subaşı'dan mesaj açıklaması geldi

Şeyma Subaşı'dan mesaj açıklaması geldi

175
HDP'li vekillere ayar veren amir

HDP'li vekillere ayar veren amir

172
Kanada'da seçimin galibi belli oldu

Kanada'da seçimin galibi belli oldu

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir