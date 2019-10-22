Kendisini bıçaklayan oğlundan şikayetçi olmadı

Antalya’da geçtiğimiz Babalar Günü’nde 18 yaşında bir genç, babasını boğazına komando bıçağı saplayarak ağır yaralamıştı. Genç, hakim karşısına çıkarak savunmasında, babasını öldürme kastının olmadığını söyledi. Evladından şikayetçi olmayan baba ise, “Sonuçta evlattır, şikayetçi değilim. Oğlumun topluma kazandırılmasını istiyorum” diye konuştu.

BABALAR GÜNÜNDE BABASININ BOĞAZINA BIÇAK SAPLAMIŞTI

16 Haziran Babalar Günü’nde, 18 yaşındaki Ş.U., babasının işlettiği oto kiralama dükkanına geldi ve babasıyla yaşadığı tartışma sonrası yanındaki komando bıçağını çıkarıp, babasının boğazına sapladı.

KAZAYLA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Olay sonrası gözaltına alınan Ş.U., adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı. Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada hakim karşısına çıkan genç, savunmasında babası Ender U’nun olay günü çok sinirli olduğunu belirtti ve şu açıklamarı yaptı:

“Beni dövdü. Sonra çay istedi. O sırada biraz daha tartıştık. Bıçakla kendimi korumaya çalıştım. Öldürme kastım yoktur. O benim babam, olay kazayla oldu”

BABASI OĞLUNA KIYAMADIĞI İÇİN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Baba Ender U. ise, oğlu için ''sonuçta evlattır, şikayetçi değilim.

Oğlumun topluma kazandırılmasını istiyorum. Bana karşı bu zamana kadar bir saygısızlığı olmadı” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma savcısı sanık Ş.U’nun tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurularak, tahliye edilmesini talep etti. Fakat mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.