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Boğulduğu düşünülen adam denizden çıktı

Konyaaltı Sahili’nde 1 kilometre açılan 71 yaşındaki ihtiyar adam, cankurtaranlarla inatlaşarak bota binmedi. Kıyıya çıkan adam, zafer pozu verdi.

İHA | 22.06.2019 - 10:16..
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Antalya’nın Konyaaltı Sahili’nde iki şahsın denizden oldukça uzağa açıldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve sahilde hazır bekleyen cankurtaranlara bildirdi.

Boğulduğu düşünülen adam denizden çıktı

1 KİLOMETRE AÇILDI

Bunun üzerine cankurtaran ekibi, jet ski ile denizin açığında ulaştıkları bir şahsı alarak kıyıya getirdi. Ardından yine açıkta fark ettikleri 71 yaşındaki Hilmi Yılmaz’ın yanına giden cankurtaran ve sahil güvenlik komutanlığına ait bir bot, yardımcı olmak istedi. Denizden yaklaşık 1 kilometre açığa yüzerek giden Yılmaz, yardım taleplerini kabul etmeyip kıyıya yüzerek geldi.

Boğulduğu düşünülen adam denizden çıktı

ZAFER POZU VERDİ

Sahile ayak basar basmaz, kendisini görüntüleyen gazetecilere zafer poz veren Yılmaz, “Şuradan şuraya gitmek yasaktır’ diye buraya bir pano açarsın. Ben her gün burada yaz-kış aynı şekilde yüzüyorum. Bunlar yeni işe başlamış. İnsanın biraz serbest olması lazım. Kendine güvenmeyen adam, oraya gitmez. 1 kilometreden fazla açılmışımdır.” dedi.

Boğulduğu düşünülen adam denizden çıktı

BOTA BİNMEK İSTEMEDİ

Yılmaz ve diğer ismi öğrenilemeyen şahsın denizdeyken el kol hareketi yaptığını ileri süren Eren Gürlek isimli genç, “Biz oturuyorduk. Adam orada boğuluyordu, el kol hareketi yaptı. Cankurtaran koştu, paletleri aldı. Sonra boğulma tehlikesi geçiren adam, kıyıya geldi. Yaşlı olan abi, bota binmek istemedi.” diye konuştu.

Boğulduğu düşünülen adam denizden çıktı

Boğulduğu düşünülen adam denizden çıktı

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