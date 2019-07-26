Boğulma tehlikesi geçirenlere yapılması gerekenler

Karaman'da İlk ve Acil Yardım Derneği'nce, yaz aylarında suda boğulma olaylarının artması üzerine kentte yeni yüzme öğrenen çocuklara, boğulma sırasında ne yapılması gerektiği ve boğulan kişiye nasıl ilk yardım uygulanacağı konusunda eğitim verildi.

KESİNLİKLE ARKADAN YAKLAŞIP MÜDAHALE EDİLEMESİ GEREK

Maket üzerinde uygulamalı olarak ilk yardım müdahalelerini gösteren derneğin yönetim kurulu başkan yardımcısı olan ve aynı zamanda 112 Acil Servis'te paramedik olarak görev yapan Serkan Uysal, suda boğulmak üzere olan kişiye kesinlikle arkadan yaklaşılıp müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı.

"ÖNÜNDEN YAKLAŞTIĞIMIZ ZAMAN ZAMAN SİZİ DE BOĞABİLİR"

Eğer önden kurtarmak için müdahale olursa, o kişinin de boğulma riskinin olduğunu belirten Uysal, şöyle konuştu:''Kaynağı bilinmeyen ve güvenli olmayan alanlarda bizler çok fazla boğulma vakalarıyla karşılaşıyoruz. Boğulan birini gördüğümüz zaman ilk başta etrafımızı analiz etmeliyiz. Kullanabileceğimiz bir malzeme varsa, can yeleği, kurtarma simidi, halat veya uzun bir cisim gibi muhakkak bunları kullanmalıyız. İlk yardımcı eğer yüzme bilmiyorsa ikinci bir boğulma vakası yaşatmamak için kesinlikle suya girmemelidir. Eğer iyi bir yüzücü ise kesinlikle boğulan kişiye arkadan müdahale etmelidir. Boğulan kişi panik yaparak boğulma korkusuyla beraber, önünden yaklaştığımız zaman sizi de boğabilir. Bu ihtimal çok yüksektir.''

Uysal, boğulmak üzere olan kişi sudan çıkartıldıktan sonra da suni teneffüs yapılması gerektiğini kaydetti.









