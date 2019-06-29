Düzce'nin Akçakoca ilçesi Kale Plajı'nda 21 yaşındaki Atakan G., dalga olmasına rağmen serinlemek için denize girdi.

AKINTIYA KAPILDI

Karadeniz’de görülen ve yetkililerin de sık sık uyardığı çeken akıntıya kapılan Atakan G., hızlıca denizin ortasına doğru sürüklenmeye başladı. Bağırmaya başlayan gencin sesini duyan vatandaşlar, durumu Akçakoca Belediyesi cankurtaran ekibine haber verdi.

Boğulmak üzere olan genci cankurtaran kurtardı İZLE

CANKURTARAN SON ANDA YETİŞTİ

Dalgalara rağmen denize atlayan bir cankurtaran, ilk olarak boğulmak üzere olan şahsa can simidi götürdü. Daha sonra denizden yüzerek çıkan cankurtaran, bu kez jet ski ile birlikte dönüp, Atakan G.’yi denizden çıkardı. Denizden çıkarılan şahıs, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yine Edilli Plajında Karadeniz’de denize giren Necmi D. (64) isimli şahısta boğulma tehlikesi geçirince kurtarıldı.