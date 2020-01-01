Boğulmak üzereyken kurtarıldı, yüzmek için girdim dedi

Kartal Sahil Yolu Kumcular mevkiinde, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından denizde bir kişinin olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye yönlendirildi.

GÜÇLÜKLE DENİZDEN ÇIKARDILAR

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler denizdeki kişiyi güçlükle bota çıkardı. Denizden çıkarılan Mehmet S., Kartal Balıkçılar Barınağı'nın bulunduğu kıyıya getirildi. Mehmet S. ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YÜZMEK İÇİN GİRDİM DEDİ

Durumu iyi olan Mehmet S., polise verdiği ilk ifadede denize yüzmek için girdiğini söylediği öğrenildi.













