taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9568
Euro
6.6623
Altın
1517.32
Borsa
114424.96
Gram Altın
290.63
Bitcoin
43140

Boğulmak üzereyken kurtarıldı, yüzmek için girdim dedi

Kartal'da denize atlayan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA | 01.01.2020 - 20:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kartal Sahil Yolu Kumcular mevkiinde, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından denizde bir kişinin olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye yönlendirildi.

GÜÇLÜKLE DENİZDEN ÇIKARDILAR

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler denizdeki kişiyi güçlükle bota çıkardı. Denizden çıkarılan Mehmet S., Kartal Balıkçılar Barınağı'nın bulunduğu kıyıya getirildi. Mehmet S. ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YÜZMEK İÇİN GİRDİM DEDİ

Durumu iyi olan Mehmet S., polise verdiği ilk ifadede denize yüzmek için girdiğini söylediği öğrenildi.

Kartal'da boğulmak üzereyken kurtarıldı, 'yüzmek için girmiştim' dedi -1

Kartal'da boğulmak üzereyken kurtarıldı, 'yüzmek için girmiştim' dedi -2

Kartal'da boğulmak üzereyken kurtarıldı, 'yüzmek için girmiştim' dedi -3

Kartal'da boğulmak üzereyken kurtarıldı, 'yüzmek için girmiştim' dedi -4

İlginizi Çekebilir
Çorum'da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
Kargı ilçesinde bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Sürücü alkolsüz olduğunu hastane raporuyla kanıtladı
Konya'da yılbaşındaki trafik uygulamalarında polis ekipleri tarafından durdurularak alkol testinde 0.56 promil alkollü olduğu görülen sürücünün kan testinde alkollü olmadığı tespit edildi.
Domuzları parçalayıp derilerini yol kenarında bıraktılar
Araklı ilçesinde kimliği belirlenmeyen kişiler öldürdükleri domuzları parçalayarak derilerini yol kenarına bıraktı.
Doğu Ekpresi'yle yılbaşı kutlamaya giderken öldü
Yılbaşı tatili için trenle Kars’a giden 48 yaşındaki Murat Alyay, kaldığı otele giderken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Serenay Sarıkaya'dan kıskandıran performans

Serenay Sarıkaya'dan kıskandıran performans

117
O Ses Türkiye Yılbaşı'na Max Kruse damga vurdu

O Ses Türkiye Yılbaşı'na Max Kruse damga vurdu

68
Ali Babacan 5 yıl sonra tweet attı

Ali Babacan 5 yıl sonra tweet attı

361
Papa elini çekiştiren kadına vurdu

Papa elini çekiştiren kadına vurdu

230
Tebliğcilerden İstanbul'da yılbaşı karşıtı etkinlik

Tebliğcilerden İstanbul'da yılbaşı karşıtı etkinlik

606
Suudi Arabistan'da 2020 coşkusu

Suudi Arabistan'da 2020 coşkusu

388
Burak Yılmaz eski eşiyle barıştı

Burak Yılmaz eski eşiyle barıştı

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir