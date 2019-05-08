Boko Haram saldırıları 1 milyon çocuğu ailesiz bıraktı

Devlet Başkanı Buhari, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanı Maria Garces ile başkent Abuja'da bir araya geldi.

Buhari, burada yaptığı açıklamada, "Boko Haram saldırıları nedeniyle ülkede 1 milyondan fazla çocuk ne ailelerini ne de nereden geldiklerini biliyor." dedi.

ÇOCUKLAR AİLESİZ KALDI

Buhari, örgütün bölgede düzenlediği saldırıların yol açtığı insani krizlerin üstesinden gelebilmek için uluslararası yardım gerektiğini söyledi.

Çad Gölü'nün kurumasından etkilenen 30 milyon kişinin yarısının Nijerya'ya sığındığını ve gölün canlandırılması için küresel destek arayışında olduklarını kaydeden Buhari, "Köprüler, okullar, hastaneler, kiliseler, camiler ve diğer binalar yıkıldı. Bunların hepsi yeniden inşa edilecek ve her türlü uluslararası yardım memnuniyetle karşılanacak." ifadelerini kullandı.

Buhari, ülkedeki yerinden edilmiş kişilerin durumunun ise acıklı olduğunu dile getirdi.

KÜRESEL DESTEĞİN ARTIRILMASI

BM Genel Kurulu Başkanı Garces ise Nijerya'nın, BM'nin büyük destekçisi olduğunu aktararak, iklim değişikliğinin Çad Gölü üzerindeki "rahatsız edici etkilerinin" azaltılması için küresel desteğin artırılması sözü verdi.

Garces ayrıca, Nijerya'nın barışı koruma operasyonu ve insan haklarını korumada oynağı rolden övgüyle bahsetti.