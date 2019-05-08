taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1605
Euro
6.8977
Altın
1284.97
Borsa
91482.45
Gram Altın
254.422

Boko Haram saldırıları 1 milyon çocuğu ailesiz bıraktı

Nijerya'da DEAŞ'ın kolu olan Boko Haram saldırılarının, 1 milyondan fazla çocuğu ailelerinden ayırdığı açıklandı.

AA | 08.05.2019 - 01:02..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

asd

Devlet Başkanı Buhari, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanı Maria Garces ile başkent Abuja'da bir araya geldi.

Buhari, burada yaptığı açıklamada, "Boko Haram saldırıları nedeniyle ülkede 1 milyondan fazla çocuk ne ailelerini ne de nereden geldiklerini biliyor." dedi.

ÇOCUKLAR AİLESİZ KALDI

Buhari, örgütün bölgede düzenlediği saldırıların yol açtığı insani krizlerin üstesinden gelebilmek için uluslararası yardım gerektiğini söyledi.

Çad Gölü'nün kurumasından etkilenen 30 milyon kişinin yarısının Nijerya'ya sığındığını ve gölün canlandırılması için küresel destek arayışında olduklarını kaydeden Buhari, "Köprüler, okullar, hastaneler, kiliseler, camiler ve diğer binalar yıkıldı. Bunların hepsi yeniden inşa edilecek ve her türlü uluslararası yardım memnuniyetle karşılanacak." ifadelerini kullandı.

Buhari, ülkedeki yerinden edilmiş kişilerin durumunun ise acıklı olduğunu dile getirdi.

KÜRESEL DESTEĞİN ARTIRILMASI

BM Genel Kurulu Başkanı Garces ise Nijerya'nın, BM'nin büyük destekçisi olduğunu aktararak, iklim değişikliğinin Çad Gölü üzerindeki "rahatsız edici etkilerinin" azaltılması için küresel desteğin artırılması sözü verdi.

Garces ayrıca, Nijerya'nın barışı koruma operasyonu ve insan haklarını korumada oynağı rolden övgüyle bahsetti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Liverpool'dan tarihi geri dönüş

Liverpool'dan tarihi geri dönüş

73
Boko Haram saldırıları 1 milyon çocuğu ailesiz bıraktı

Boko Haram saldırıları 1 milyon çocuğu ailesiz bıraktı

7
Nusaybin'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Nusaybin'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

7
Görme engelli çocuklar için Braille baskılı 'Cin Ali'

Görme engelli çocuklar için Braille baskılı 'Cin Ali'

6
Indipendent Türkçe'de kafa kesme makalesi

Indipendent Türkçe'de kafa kesme makalesi

0
Seyir halindeki otomobil alev aldı

Seyir halindeki otomobil alev aldı

2
Haliç Köprüsü üzerinde kaz meydana geldi

Haliç Köprüsü üzerinde kaz meydana geldi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir