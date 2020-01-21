Boks antrenörü kavga ettiği şahsın çenesini kırdı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde İmam Hatip Lisesi karşısında, Emre E. ile Caner S. arasında park nedeniyle tartışma çıktı.

ÇENESİ KIRILDI

Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada boks antrenörü olduğu öğrenilen Caner S., Emre E.'yi hastanelik etti. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Emre E.'nin çenesinde kırık olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.