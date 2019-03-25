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Boksör maçın ardından canlı yayında muhabiri öptü

Bulgaristanlı ağır siklet boksörü Kubrat Pulev canlı yayında kendisine soru soran muhabiri dudağından öptü.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 18:04..
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Bulgar oksör Kubrat Pulev dün gerçekleşen boks müsabakası sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Soru cevap sırasında 37 yaşındaki ağır siklet kadın muhabiri dudaklarından öptü.

Boksör maçın ardından canlı yayında muhabiri öptü

MUHABİRİ DUDAKLARINDAN ÖPTÜ

37 yaşındaki Pulev muhabirin sorusunu yanıtladıktan sonra genç kadının dudaklarına yapıştı. Ne olduğunu şaşıran muhabir Jenny Sushe, canlı yayında kontrolünü kaybetmemek için adama gülerek karşılık verdi.

Boksör maçın ardından canlı yayında muhabiri öptü

Boksör maçın ardından canlı yayında muhabiri öptü VİDEO

TEPKİ GÖRDÜ

Bulgar şarkıcı Andrea ile sevgili olduğu bilinen Pulev’in hareketi sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. Kullanıcılardan biri olaya ilişkin ‘bu yıllardır tanıklık ettiğim en iğrenç an’ derken bir diğeri ise olayı ‘aşırı’ olarak niteledi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise bu durumu "taciz" olarak yorumladı.

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