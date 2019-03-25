Bulgar oksör Kubrat Pulev dün gerçekleşen boks müsabakası sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Soru cevap sırasında 37 yaşındaki ağır siklet kadın muhabiri dudaklarından öptü.

MUHABİRİ DUDAKLARINDAN ÖPTÜ

37 yaşındaki Pulev muhabirin sorusunu yanıtladıktan sonra genç kadının dudaklarına yapıştı. Ne olduğunu şaşıran muhabir Jenny Sushe, canlı yayında kontrolünü kaybetmemek için adama gülerek karşılık verdi.

Boksör maçın ardından canlı yayında muhabiri öptü VİDEO



TEPKİ GÖRDÜ

Bulgar şarkıcı Andrea ile sevgili olduğu bilinen Pulev’in hareketi sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. Kullanıcılardan biri olaya ilişkin ‘bu yıllardır tanıklık ettiğim en iğrenç an’ derken bir diğeri ise olayı ‘aşırı’ olarak niteledi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise bu durumu "taciz" olarak yorumladı.