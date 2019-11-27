Bolivya, 11 yıl sonra ABD’ye büyükelçi atadı

Bolivya, ABD'de yeni bir atama yaptı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNE ATANDI

Bolivya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçici hükümetin 11 yıl aradan sonra Walter Oscar Serrate’yi, ABD Büyükelçiliği görevine atadığını duyuruldu.

Bolivya’nın ABD Büyükelçiliği görevine gelen Serrate, daha önce ülkenin Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi'ydi.

SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Eski devlet başkanı Evo Morales, 2008 yılında ABD'nin Bolivia Büyükeliçisi Philip Goldberg'i ülkenin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle sınır etmişti ve karşılıklı olarak diplomatik temsilcilik maslahatgüzarlık seviyesine düşürülmüştü.