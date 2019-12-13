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Bolivya ABD ve İsrail vatandaşlarına vizeyi kaldırdı

Bolivya'da geçici devlet başkanlığına getirilen Jeanine Anez, ABD ve İsrail vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdıklarını açıkladı.

Özel Haber | 13.12.2019 - 03:37..
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Bolivya ABD ve İsrail vatandaşlarına vizeyi kaldırdı

Bolivya'da muhalefetin ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales yerine gelen geçici devlet başkanı Jeanine Anez yönetimindeki hükümet, başa gelir gelmez ABD'de elçilik açmıştı ve İsrail ile diplomatik ilişkilerin 10 yıl sonra tekrar başlayacağını açıklamıştı.

TURİSTLERİN VİZESİZ GİRMESİNİ SAĞLAYACAK KARARNAMEYİ İMZALADI

Bolivya basınında çıkan haberlere göre, Anez, hükümet sarayında düzenlediği basın toplantısında, ABD ve İsrail'den gelen turistlerin ülkeye vizesiz girmesini sağlayacak kararnameyi imzaladı.

"HER İKİ ÜLKE İLE YAKIN DOSTLUK"

Anez, Bolivya'nın tüm bölgelerinde turizm ve yatırımın geliştirilmesi için iki ülke vatandaşlarına uygulanan vizenin kaldırılmasının turizme büyük katkı yapacağını dile getirdi. Vizelerin kaldırılmasının "her iki ülke ile yakın dostluğu" güçlendireceğini vurgulayan Anez, Bolivya'nın "dünyaya açık kapılar" politikasını sürdüreceğini belirtti.

Bolivya ABD ve İsrail vatandaşlarına vizeyi kaldırdı

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