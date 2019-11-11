taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7717
Euro
6.3641
Altın
1463.17
Borsa
103153.2
Gram Altın
271.604
Bitcoin
50860.09

Bolivya Devlet Başkanı'nın evi yağmalandı

Bolivya'da, Amerikan destekli yapılan darbenin ardından Devlet Başkanı Evo Morales'in evi yağmalandı.

Haber Merkezi | 11.11.2019 - 09:04..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Bolivya Devlet Başkanı'nın evi yağmalandı

20 Ekim’de yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Evo Morales’in usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle halk, sokaklara dökülerek protestolara başlamıştı.

İSTİFA ETTİ

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ordunun istifasını istemesi üzerine ülkede barışın sağlanması için başkanlık görevini bıraktığını açıklamıştı.

Bolivya Devlet Başkanı'nın evi yağmalandı

YAĞMA OLAYLARI YAŞANIYOR

Amerikan destekli muhalefet baskılarına dayanamayarak istifasını veren Evo Morales'in, protestocular tarafından evi yağmalanmaya başladı. Ülkede bazı noktalarda da araçlar ateşe verilirken, yağma olaylarının da yaşandığı belirtildi.

Protestocular Evo Morales'in evini yağmaladı ViDEO

Bolivya Devlet Başkanı'nın evi yağmalandı

Bolivya Devlet Başkanı'nın evi yağmalandı

Bolivya Devlet Başkanı'nın evi yağmalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzleyiciden gelen yorum Altaylı'yı kızdırdı

İzleyiciden gelen yorum Altaylı'yı kızdırdı

176
İsrail Arap ülkeleriyle yakınlaşıyor

İsrail Arap ülkeleriyle yakınlaşıyor

147
Kılıçdaroğlu bir etkinlikte Atatürkçülük hakkında konuştu

Kılıçdaroğlu bir etkinlikte Atatürkçülük hakkında konuştu

298
Romanlar söz sahibi olabilmek için parti kuracaklar

Romanlar söz sahibi olabilmek için parti kuracaklar

96
Bolivya Devlet Başkanı istifa etti

Bolivya Devlet Başkanı istifa etti

23
Batman'da askeri araç kaza yaptı

Batman'da askeri araç kaza yaptı

15
Bolivya Devlet Başkanı'nın evi yağmalandı

Bolivya Devlet Başkanı'nın evi yağmalandı

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir