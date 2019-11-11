Bolivya Devlet Başkanı'nın evi yağmalandı

1 Kenan İmirzalıoğlu diziden aldı villaya yatırdı Kenan İmirzalıoğlu, internet platformunda yayınlanacak olan yeni dizisinden aldığı parayı gayrimenkule yatırdı.

2 İhracatçılara yeşil pasaport kolaylığı Son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine de yeşil pasaport verilecek.

3 Hong Kong'da polisin göstericiyi vurduğu an Hong Kong'da iade tasarısı nedeniyle başlayan protesto gösterileri devam ederken, dün polisin protestoculara uyguladığı şiddet canlı yayında görüntülendi.

4 Türkiye ve Kazakistan uzay alanında iş birliği yapacak Türkiye ve Kazakistan, uzay ve havacılık teknolojileri alanında iş birliği yapma konusunda anlaşmaya vardı.

5 Cemal Hünal karakolluk oldu Cemal Hünal'ın, çekiçle ev bastığı iddia edildi.

6 Uber CEO'su, Kaşıkçı cinayetine hata dediğine pişman oldu En büyük 5. hissedarı Suudi Arabistan olan Amerikan Uber şirketinin CEO'su Dara Khosrowshahi, önce Cemal Kaşıkçı cinayetinin "ciddi bir hata" olduğunu söyledi, sonra pişman oldu.