Bolivya Devlet Başkanı'nın evi yağmalandı

20 Ekim’de yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Evo Morales’in usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle halk, sokaklara dökülerek protestolara başlamıştı.
İSTİFA ETTİ
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ordunun istifasını istemesi üzerine ülkede barışın sağlanması için başkanlık görevini bıraktığını açıklamıştı.
YAĞMA OLAYLARI YAŞANIYOR
Amerikan destekli muhalefet baskılarına dayanamayarak istifasını veren Evo Morales'in, protestocular tarafından evi yağmalanmaya başladı. Ülkede bazı noktalarda da araçlar ateşe verilirken, yağma olaylarının da yaşandığı belirtildi.
Protestocular Evo Morales'in evini yağmaladı ViDEO