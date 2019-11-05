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Bolivya lideri Morales'in helikopteri acil iniş yaptı

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'i taşıyan helikopter, kuyruk pervanesinde meydana gelen hasar nedeniyle acil iniş yaptı.

AA | 05.11.2019 - 01:42..
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Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 20 Ekim'de kazandığı seçimlerin ardından muhaliflerin hile iddiaları ile başlayan gösteri ve şiddet olayları nedeniyle zor günler geçiren Morales, seyahat ettiği helikopterde meydana gelen arıza sonucu tehlike atlattı.

KALKIŞIN HEMEN ARDINDAN PERVANE ARIZALANDI

Bolivya Hava Kuvvetlerinden (FAB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Başkanı Morales'i başkent La Paz'ın güneybatısında bir otoyol açılışı için bulunduğu Colquiri'den güneydeki Oruro kentine götürmek üzere havalanan Eurocopter EC145 tipi helikopterin kuyruk pervanesinde kalkışın hemen ardından hasar meydana geldi.

Helikopter kalktığı bölgeye acil iniş yaptı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

FAB, olayla ilgili araştırma başlattı.

Bolivya lideri Morales'in helikopteri acil iniş yaptı

KUYRUĞU METAL BİR CİSME ÇARPTI

Ülke basınında, görgü tanıklarının açıklamalarına dayandırılan haberlerde ise kuyruğu pist yakınında bulunan metal bir cisme çarpan helikopterin 10-15 metre kadar yükseldikten sonra sert bir şekilde indiği belirtildi.

Olay yerinden çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de helikopterin kuyruk pervanesinde oluşan parçalanma dikkati çekti.

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