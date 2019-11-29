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Bolivya'da geçiçi hükümet İsrail ile yakınlaşıyor

Bolivya’da geçici hükümet İsrail ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulacağını açıkladı.

İHA | 29.11.2019 - 22:43..
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Bolivya'da geçiçi hükümet İsrail ile yakınlaşıyor

Bolivya'da geçici hükümet, 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atarken İsrail ile diplomatik ilişkilerin de yeniden kurulacağını duyurdu.

10 YIL SONRA DİPLOMATİK İLİŞKİLER YENİDEN BAŞLAYACAK

Bolivya'da geçici devlet başkanı Jeanine Anez yönetimindeki hükümet, iki ülke arasındaki ilişkilerin kopmasından 10 yıl sonra İsrail ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlayacağını açıkladı.

Bolivya Dışişleri Bakanı Karen Longaric, "İsrail ile ilişkileri yeniden kuracağız" açıklamasını yaptı. Longaric, diplomatik ilişkilerin devam etmesinin her iki taraf için de olumlu olacağını söyledi.

Bolivya'da geçiçi hükümet İsrail ile yakınlaşıyor

"DÜŞMAN DEVLET BAŞKANI MORALES"

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz da Bolivya'nın aldığı kararı memnuniyetle karşıladı. Katz, yaptığı açıklamada hamlenin, İsrail'in dış ilişkilerine ve küresel itibarına katkıda bulunacağını dile getirdi. Bakan Katz, "Düşman Devlet Başkanı Morales'in gidişi ve İsrail'e dost bir idarenin gelmesi, hamlenin gerçekleşmesini sağladı" diye ekledi.

EVO MORALES İSRAİL'İ TERÖR DEVLETİ İLAN ETMİŞTİ

2009 yılında Evo Morales, İsrail'in Gazze'ye saldırmasından sonra bu ülkeyle diplomatik ilişkilerini koparmış, 2010 yılında Filistin'i resmen tanımıştı.

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