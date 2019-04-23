Bolivya'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 25 ölü

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da yolcu otobüsünün bir araçla çarpışmasının ardından uçuruma yuvarlanması sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

300 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANDI

Polis yetkilisi Rodel Cano, La Paz'ın 80 kilometre kuzeyinde Yolosa kasabası yakınlarında yolcu otobüsünün bir araçla çarpıştığını, daha sonra otobüsün 300 metrelik uçuruma yuvarlandığını bildirdi.

25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada en az 25 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Cano, 24 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, sosyal medya hesabından, kazayla ilgili derin üzüntülerini dile getirdi.