Bolivya'dan Amazon ormanları üzerinden uçuşlara yasak

Amazon ormanlarında devam eden yangın, yaklaşık üç haftadır söndürülemedi.

BOLİVYA'DAKİ 744 BİN HEKTARLIK ORMAN KÜLE DÖNDÜ

Yangın söndürme çalışmalarına ABD’den kiralanan Boeing 747 Supertanker modeli yangın söndürme uçağı ile devam edilirken, yangın nedeniyle Bolivya'daki 744 bin hektar yağmur ormanı ve tarım alanı küle döndü.

BÖLGE ÜZERİNDEN UÇUŞLAR YASAKLANDI

Yerel basında yer alan haberlere göre; Bolivya Sivil Havacılık Birimi, Amazon ormanlarında devam eden yangınlar nedeniyle sıkıntı yaşanmaması için bu bölge üzerinden uçuşları yasakladı.

BİN 817 AİLE YANGINDAN ETKİLENDİ

Yangından, 1.817 aile etkilendi. Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) tarafından sağlanan uydu verilerine göre, bu yıl orman yangınların zarar verdiği alan 2018'e göre yüzde 82 arttı.

Yaklaşık 70 bin litre su taşıyabilen Boeing 747 Supertanker, 2017'de Şili'de yaşanan büyük orman yangınlarıyla mücadelede de kullanılmıştı.