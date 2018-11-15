Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönü ulaşıma kapanacak

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon halkına hakaret eden CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'a tepki gösterdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde vatandaşın mağdur edilmemesi için firmalara yönelik hem teknik, hem de mali yeterlilikler getireceklerini söyledi.

Van’da elektrik arızasını onarmak için giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, kaçak elektrik kullanan şahıslar tarafından saldırıya uğradı.

1 Erdoğan 24 yıl önce Taksim'de 'cami yaptıracağız' demişti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında Taksim'de kaydedilen görüntüsünde 'Cami yaptıracağız' diyerek bugün inşası süren Taksim'deki caminin yerini işaret ettiği görülüyor.

2 Orhan Gencebay boğaz manzaralı evde oturmaktan şikayetçi Rumeli Hisarı'nda oturan Orhan Gencebay, trafik nedeniyle arabasıyla çıkamadığını söyleyerek "Allah'tan mekanlar yakın da yürüyerek gidiyoruz." dedi.

3 İngiltere'de Brexit kararı bakanları istifaya götürdü İngiltere ve AB, ayrılık için anlaştı. Londra'da hükümetin bir kısmı anlaşmanın ülkeleri için çok ağır olduğunu düşünüyor. Bu hükümette çatlak oluşturdu. Bakanlar istifa ediyor. Sterlin kan kaybediyor

4 İsrailliler güvenlik zafiyetini protesto etti Yüzlerce İsrailli, füze saldırılarına karşı güvenlik zafiyetine tepki olarak, Gazze sınırına yakın bölgelerde gösteri düzenledi.

5 AB'den ABD'ye: Yaptırımlara karşı uzun bir listemiz olur AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD'nin tarifeleri hayata geçirmesi halinde, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre biz de uzun bir listeyi hızlıca hazırlayacaklarını belirtti.

6 Kız çocuğuna tecavüz eden şahıs 11 yıl sonra yakalandı Bitlis'te 2007 yılında bir şahıs ile birlikte kaçırdığı kız çocuğuna tecavüz eden kişi, cezasının onaylanmasından 5 yıl sonra Kocaeli'de yakalandı.